Začenja se Svetovni gospodarski forum, pozornost bo usmerjena v Bližnji vzhod

Udeleženci dogodka se ne bodo mogli izogniti niti vojni v Ukrajini. Ob bližajoči se drugi obletnici ruskega napada na to državo se bo foruma prvič udeležil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski , je napovedal predsednik WEF Borge Brende . Na programu ima "posebni nagovor" in srečanje z direktorji največjih podjetij.

Udeleženci foruma bodo pozornost med drugim namenili tudi stanju svetovnega gospodarstva, globalnim trgovinskim napetostim, hitremu razvoju umetne inteligence in boju proti podnebnim spremembam. Slednji je po opozorilih okoljevarstvenih organizacij premalo odločen, čeprav so uničujoče posledice podnebnih sprememb po njihovih navedbah že jasno vidne.

V Davosu letos pričakujejo okoli 2800 visokih gostov. Med njimi so tradicionalno politični voditelji, direktorji največjih podjetij, vlagatelji, predstavniki civilne družbe, novinarji in druge znane osebnosti. Udeležbo so med drugim napovedali ameriški državni sekretar Antony Blinken, svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan, kitajski premier Li Qiang, izraelski predsednik Izak Hercog, libanonski premier Nadžib Mikati in argentinski predsednik Javier Milei.

V Davosu bodo tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Iz Slovenije se bo dogajanja v torek in sredo udeležila ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.