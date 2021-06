Začenja se vrh G7, v ospredju gospodarsko okrevanje po pandemiji

Vrh G7 letos gosti britanski premier Boris Johnson. Srečanja bodo potekala za zaprtimi vrati, po zaključku pa bodo v nedeljo objavili izjavo. Pogovori se bodo osredotočili na boj proti pandemiji, razdeljevanje cepiva proti covidu-19, gospodarsko okrevanje in utrjevanje odpornosti pred bodočimi pandemijami, spodbujanje proste trgovine in podnebne spremembe.

Finančni ministri skupine največjih industrijskih držav so že 5. junija na srečanju v Londonu dosegli dogovor o globalnem davku na dohodke multinacionalnih podjetij v višini najmanj 15 odstotkov. Svetovne sile si že dlje časa prizadevajo, da bi multinacionalke, ki delujejo v več državah, v teh tudi pravično plačale davek. Trenutno lahko ta podjetja ustanovijo podružnice v državah z razmeroma nizko obdavčitvijo dohodka pravnih oseb in tam prijavijo dobičke. Tako plačujejo davek po stopnji, ki velja v teh državah, četudi dobiček v glavnem izvira iz prodaje na drugih trgih.

Poleg ZDA in Velike Britanije so v skupini industrijsko najrazvitejših držav G7 še Nemčija, Japonska, Francija, Kanada in Italija. To bo sicer prvi vrh voditeljev G7 v živo, odkar je lani izbruhnila pandemija covida-19. Lani je bil vrh, ki bi moral biti v ZDA, odpovedan.