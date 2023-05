Začenja se Vučićev 'največji shod v zgodovini Srbije'

V Beogradu se obeta velik shod z več deset tisoč ljudmi v podporo predsedniku Aleksandru Vučiću, ki se zaradi krize, ki sta jo sprožili dve množični streljanji, sooča z velikim uporom proti svoji avtokratski vladavini. Srbski uradniki so dejali, da shod spodbuja "enotnost in upanje" za Srbijo.

Na Vučićev poziv "k največjemu shodu v zgodovini Srbije" se že ves dan v srbsko prestolnico zgrinjajo njegovi podporniki, mnogi v majicah z njegovim portretom, v Beograd pa so pripeljali tudi avtobusi iz celotne Srbije ter sosednjega Kosova in Bosne. Zaposlenim v državnih podjetjih in ustanovah naj bi naročili, da si lahko danes vzamejo prost dan in se udeležijo shoda pred poslopjem parlamenta. Določeni zaposleni so dejali, da so bili opozorjeni, da lahko izgubijo službo, če se ne bodo pojavili na shodu.

Vučićev shod je odgovor na tri večje protivladne proteste, ki so v začetku meseca potekali v prestolnici in na katerih so demonstranti zahtevali Vučićevo odstavitev in odstop dveh visokih varnostnih uradnikov. Zahtevali so tudi odvzem dovoljenja za oddajanje dveh Vučiću naklonjenih televizijskih postaj, ki spodbujata nasilje in pogosto gostita vojne zločince in druge kriminalce.

Protestniki opozicije Vučiću očitajo, da je v državi ustvaril ozračje brezupa in razdora, kar je po njihovem mnenju posredno pripeljalo do množičnih streljanj 3. in 4. maja, v katerih je umrlo 18 ljudi, 20 je bilo ranjenih, med njimi veliko šolarjev, ki jih je ustrelil 13-letni sošolec. Vučić je odločno zanikal vsakršno odgovornost za streljanja, organizatorje opozicijskih protestov pa je označil za "voluharje" in "hijene", ki želijo tragedije izkoristiti, da bi na silo in brez volitev prišli na oblast. "Ne nasprotujejo nasilju, ampak želijo mojo glavo," je dejal.

