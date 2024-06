Začenjajo se evropske volitve, na volišča prvi Nizozemci

Od danes do nedelje bo okoli 370 milijonov Evropejcev izbiralo 720 poslancev novega sklica Evropskega parlamenta, kar je 15 več, kot jih je trenutno. Enega poslanca več, torej devet, bo po novem imela tudi Slovenija.

Kot prvi se na volišča danes odpravljajo na Nizozemskem, jutri pa bodo volitve potekale na Irskem. Čehi bodo svoje predstavnike v Evropskem parlamentu volili jutri in v soboto, Italijani pa v soboto in nedeljo. V Latviji, na Malti in Slovaškem bodo evropske volitve v soboto, drugod pa v nedeljo.