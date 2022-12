Začenjajo se pomorske vaje Rusije in Kitajske, namenjene krepitvi odnosov

Kitajska in Rusija začenjata pomorske vaje v Vzhodnokitajskem morju, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Državi, ki sta že tradicionalno partnerici, z vajami samo še bolj krepita sodelovanje v vse bolj napetem zahodnem Pacifiku.

"Aktivni del vaje bo vključeval izstrelitev raket ter streljanje iz artilerijskega orožja na zračne ter morske cilje, pa tudi vadbo skupnih protipodmorniških akcij s praktično uporabo orožja," so zapisali pri obrambnem ministrstvu. V vajah, imenovanih Maritime Cooperation 2022, bodo sodelovali vodilna ladja ruske pacifiške flote, raketna križarka Varjag, rušilec Maršal Šapošnikov in dve korveti ruske pacifiške flote, so zapisali v izjavi in dodali, da bo mornarica kitajske Ljudske osvobodilne vojske poslala dva rušilca, dve patruljni ladji, večnamensko oskrbovalno ladjo ter dizelsko podmornico. Sodelovala naj bi tudi letala kitajske vojske.

icon-expand Raketna križarka ruske pacifiške flote Varjag FOTO: AP

"Glavni namen vaje je okrepiti pomorsko sodelovanje med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Kitajsko ter ohraniti mir in stabilnost v azijsko-pacifiški regiji," je zapisano v izjavi. Kitajska pa je sporočila, da je cilj kitajsko-ruskih pomorskih vaj, ki se uradno začenjajo v sredo, "nadaljnja poglobitev sodelovanja med stranema, katerih zavezništvo se je le še dodatno okrepilo po invaziji Moskve na Ukrajino," poroča Independent.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Tradicionalni zaveznici Rusija in Kitajska sta te vaje še bolj okrepili, da bi nasprotovali liberalnemu zahodnemu političnemu redu pod vodstvom ZDA, poroča Independent. Kitajska tudi v Združenih narodih ni kritizirala ruske invazije na Ukrajino, obsodili so zahodne sankcije proti Moskvi in obtožili Washington in Nato, da sta izzvala Vladimirja Putina. Rusija jim podporo vrača, močno jim namreč stojijo ob strani sredi napetosti s Tajvanom.

Ni pa to njuna prva skupna vaja. Kitajska je septembra v Rusijo poslala več kot 2000 vojakov skupaj z več kot 300 vojaškimi vozili, 21 bojnimi letali in tremi vojaškimi ladjami, kjer so skupaj z Rusi priredili vojaško vajo.

icon-expand Vladimir Putin in Ši Jinping FOTO: AP