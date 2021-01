Začetek največjega sojenja proti mafiji v Italiji, 355 obdolžencev

Na sodišču v kalabrijskem mestu Lamezia Terme se je danes začelo največje sojenje proti mafiji v Italiji v več kot 30 letih. Na zatožni klopi je več kot 350 obdolžencev, med njimi so domnevni člani ene najmočnejših mafijskih združb na svetu 'Ndrangheta ter politiki, odvetniki, poslovneži in drugi, ki naj bi z njimi sodelovali. Zaslišali bodo več kot 900 prič, sojenje bo trajalo več let.

Na sojenju, ki bo trajalo več let, sodijo 355 obdolžencem. Poleg domnevnih članov 'Ndranghete so med njimi politiki, vključno z nekdanjim senatorjem, župani, drugi javni uslužbenci in podjetniki. Zaslišali bodo več kot 900 prič, poročajo tuje tiskovne agencije. Za namen sojenja, ki poteka ob strogih varnostnih ukrepih, so v mestu Lamezia Terme na jugu dežele Kalabrija pripravili posebno sodno dvorano. Obdolženci zaradi ukrepov ob pandemiji covida-19 na sojenju sodelujejo prek videokonference. Večino so aretirali v obsežni policijski operaciji decembra 2019. Obtožena je med drugim članstva v mafijski organizaciji, izsiljevanja, umorov, trgovine z drogami in pranja denarja.

"S tem procesom kažemo, da se je 'Ndrangheta skozi leta spremenila. Ni več odgovorna samo za izsiljevanje in oderuštvo, ampak je tesno prepletena z javno upravo," je ob začetku sojenja povedal državni tožilec kalabrijskega mesta Catanzaro Nicola Gratteri. Dodal je, da ta združba "ni več pastirska mafija za ugrabitve, ampak velika kriminalna korporacija". 'Ndrangheta velja za eno najmočnejših mafijskih združb na svetu. Prevladuje v mednarodni trgovini z drogami, denar pa služi tudi z orožjem, pranjem denarja in korupcijo. Po oceni Gratterija, ki velja za enega glavnih italijanskih protimafijskih tožilcev in je že 30 let pod stalnim policijskih varstvom, zasluži 50 milijard evrov letno. Oblasti ocenjujejo, da jo sestavlja 150 mafijskih družin v Kalabriji, kjer ima najmanj 6000 članov in sodelavcev. Še na tisoče jih je drugod po svetu, pri čemer so ocene nezanesljive, navajajo tuje agencije.

Zadnje tako obsežno sojenje proti mafiji je v Italiji potekalo med letoma 1986 in 1987, ko so v Palermu sodili članom sicilijanske združbe Cosa Nostra. Tedaj so obsodili 338 ljudi. SodnikaGiovannija Falconeja inPaola Borsellina je kasneje ubila mafija.