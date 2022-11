Začetek odpuščanj na Twitterju: pisarne zaprte, zaposleni čakajo na obvestilo

Po poročanju časopisa Washington Post namerava Musk, ki je družbeno omrežje prejšnji teden kupil za okoli 44 milijard dolarjev, odpustiti približno polovico od 7500 zaposlenih.

Pisarne Twitterja bodo danes ostale zaprte, vse kartice za dostop pa bodo deaktivirali. Verjetno gre za previdnostni ukrep, s katerim želijo preprečiti morebitne proteste odpuščenih.

Britanec Simon Balmain, ki je zaposlen v podjetju, je za BBC dejal, da verjame, da je bil odpuščen, saj ne more več uporabljati svojega službenega prenosnika. "Vsi so prejeli e-pošto, v kateri je pisalo, da bo prišlo do velikega zmanjšanja števila zaposlenih, po približno eni uri pa so začeli na daljavo brisati podatke iz računalnikov, preklicali so nam tudi dostop do storitev Slack in Gmail."