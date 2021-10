Začel se je svetovni podnebni vrh: 'Lahko ukrepamo ali pa sprejmemo trpljenje in visoko gospodarsko škodo'

V škotskem Glasgowu se začenja svetovni podnebni vrh. COP26 bo trajal dva tedna, svetovni voditelji pa bodo poskušali najti skupni jezik glede številnih odprtih vprašanj za reševanje podnebne krize. Kot svarijo znanstveniki in okoljski aktivisti, bo če svet zamudi to zadnjo priložnost, da ustavi globalno segrevanje nad 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo, človeštvo priča katastrofalnim posledicam: "Izberemo lahko ukrepanje in podpremo podnebne cilje, da preprečimo vremenske katastrofe v prihodnosti ali pa sprejmemo, da bodo ljudje umirali, družine trpele, vse to pa bo spremljala še večja gospodarska škoda," je bilo slišati ob začetku konference, od katere ima svet visoka pričakovanja.

COP26 je zadnje upanje, da nam uspe obdržati dosegljiv cilj 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo, je poudaril Alok Sharma, predsedujoči težko pričakovanemu podnebnemu vrhu v Glasgowu.

'Če delujemo zdaj in če delujemo skupaj, lahko zaščitimo naš dragoceni planet.'

Kot piše Sky News, je izpostavil, da se zaveda odgovornosti, ki jo ima kot predsedujoči, in da ne podcenjuje tega izziva. Poudaril je, da se okno, ki nam omogoča, da bi dosegli zastavljeni podnebni cilj 1.5 stopinje Celzija, zapira: "Svet je priča uničujočim vplivom podnebnih sprememb, kot so poplave, požari in rekordne temperature. Danes vemo, da se planet, ki ga delimo vsi, spreminja na slabše. In le skupaj nam lahko uspe nasloviti ta problem."

Kot je izpostavil, lahko izkoristimo ogromne priložnosti za zeleno rast. Vendar moramo najprej storiti prvi korak: "Uspeli ali padli bomo skupaj, kot eno. Če delujemo zdaj in če delujemo skupaj, lahko zaščitimo naš dragoceni planet." Države je pozval, da zagotovijo, da to, kar so se v Parizu dogovorile, v Glasgowu dostavijo.

Pred podnebno konferenco in vrhom G20, ki je potekal ta vikend v Rimu, so potekali številni protesti podnebnih aktivistov.

'Vsi se soočamo z isto podnebno krizo, zato moramo biti vsi del rešitve' Patricia Espinosa iz Združenih narodov je ob začetku konference, od katere si svet obeta veliko, izpostavila: "Stojimo na prelomni točki. Človeštvo čakajo težke a jasne odločitve. Ali se odločimo, da drastično omejimo izpuste toplogrednih plinov, da dosežemo podnebne cilje, ali pa sprejmemo mračno prihodnost. Ljudje lahko izberemo prilagajanje in podpremo podnebne cilje, da preprečimo vremenske katastrofe v prihodnosti ali sprejmemo, da bodo ljudje umirali, družine trpele, vse to pa bo spremljala še večja gospodarska škoda."

In čeprav številni svarijo pred prevelikimi pričakovanji pred konferenco, včeraj je to denimo izrazila nemška ministrica za okolje, Espinosa meni, da je uspeh na COP26 povsem mogoč: "Vsi se soočamo z isto podnebno krizo. Zato moramo biti vsi del rešitve."

COP26 v Glasgowu.

Greta Thunberg: Podnebno ukrepanje v resnici ni prioriteta vladajočih Prvi obraz boja za planet 18-letna Greta Thunberg prav tako meni, da je, čeprav malo verjento, vseeno možno, da države dosežejo dogovor, ki bi omogočil dosego zastavljenega cilja, ustaviti globalno segrevanje preden preseže 1.5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo. Kot je povedala za BBC: "Ne vem, verjetno se lahko dogovorijo. To je seveda možno v teoriji." Dodala je, da se lahko pogovarjamo o posamičnih ukrepih, a da vzorec vseh odločitev in ukrepov zaenkrat kaže, da se voditelji izogibajo resničnim dejanjem in da podnebno ukrepanje v resnici ni njihova prioriteta." Ob začetku podnebne konference se je oglasil tudi papež Frančišek, ki je svetovne voditelje pozval, da naj prisluhnejo joku zemlje in joku revnih. Izrazil je upanje, da bo podnebni vrh prinesel učinkovite rešitve in ponudil upanje za prihodnje rodove.

COP26 v Glasgowu.

Na vrhu G20 dosegli dogovor o podnebni nevtralnosti 'nekje na sredini stoletja' V izjavi, ki jo bodo objavili popoldne po koncu vrha G20, naj bi pisalo, da je treba cilj omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko dobo ohraniti "na dosegu", so sporočili viri blizu pogajanj. To je v primerjavi s pariškim podnebnim sporazumom iz leta 2015 precej večja zaveza. Tedaj so se na podnebni konferenci dogovorili, da naj bi države globalno segrevanje omejile na precej pod dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo in si prizadevale za njegovo omejitev na 1,5 stopinje. Trenutno zastavljeni prostovoljni nacionalni cilji sicer vodijo proti 2,7 stopinje, je poročala STA. Kot piše Sky News, so se voditelji dogovorilo glede podnebne nevtralnosti do okoli sredine stoletja. Kot poroča Reuters, naj bi pozvali k pomembnim in učinkovitim dejanjem za dosego cilja 1,5 stopinje Celzija. A dokument naj bi vseboval malo konkretnih rešitev, prav tako ni zastavljen specifičen datum za dosego tega cilja, pišejo britanski mediji.