Začetek pogajanj o globalni pogodbi o boju proti pandemijam februarja 2023

194 članic WHO je od ponedeljka razpravljalo o osnutku pogodbe, ki naj bi preprečila ponovitev kriz, kakršna je zaradi neprimernega prvega odziva zajela svet po izbruhu covida-19.

Zadnji dan pogajanj so se dogovorili, da bodo pripravili prvi osnutek pravno zavezujočega dogovora, ki bi zaščitil svet pred prihodnjimi pandemijami, je sporočila organizacija. Kot so dodali, se bodo pogajanja o tem prvem osnutku začela 27. februarja prihodnje leto.

WHO je sporočilo za javnost o začetku pogajanj objavila nekaj dni pred tretjo obletnico izbruha covida-19 na Kitajskem, od koder se je bolezen razširila po vsem svetu in prerasla v najhujšo pandemijo zadnjega stoletja.

Zaradi novega koronavirusa je doslej umrlo 6,6 milijona ljudi, pandemija je države stala na tisoče milijard dolarjev in ob tem razgalila težave zdravstvenih sistemov po vsem svetu.

Nikoli ne smemo pozabiti, kako je pandemija vplivala na ljudi, gospodarstva in družbo, je dejala Precious Matsoso iz Južne Afrike, članica pogajalske ekipe WHO, ki bo pripravljala osnutek. "Kot globalna skupnost imamo zdaj najboljšo priložnost, da stopimo skupaj in preprečimo ponovitev preteklosti ... in pripravimo globalen dogovor, ki družbe ščiti pred prihodnjimi pandemičnimi grožnjami," je izpostavila. Osnutek dogovora bi moral po njeni oceni okrepiti pripravljenost držav, obenem pa nasloviti tudi vprašanje pravičnosti.

Največji izziv bo pripraviti pogodbo, ki bo zadosti drzna in ostra, obenem pa se bodo z njo lahko strinjale vse države. Proces za oblikovanje dogovora so začeli konec lanskega leta, pravno zavezujoče besedilo pa naj bi po načrtih sprejeli do pomladi leta 2024.