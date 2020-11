Začetek sojenja bivšemu francoskemu predsedniku Sarkozyju

Bivšemu francoskemu predsedniku Nicolasu Sarkozyju sodijo zaradi korupcije, v primeru, da ga bodo spoznali za krivega, pa mu grozi zaporna kazen do deset let in globa v višini milijona evrov, poroča nemška tiskovna agencijadpa.

Sarkozyjev predhodnik na položaju francoskega predsednika Jacques Chirac je bil pred devetimi leti obsojen na pogojno kazen dveh let zaradi poneverbe in zlorabe zaupanja v času, ko je bil pariški župan. Chiracu se takrat sicer zaradi zdravstvenih težav ni bilo treba pojaviti pred sodiščem.

Konservativnemu politiku Sarkozyju tožilstvu očita, da je leta 2014 poskušal prek svojega odvetnika od generalnega pravobranilca Gilberta Aziberta pridobiti tajne podatke. V zameno za uslugo naj bi generalnemu pravobranilcu ponudili podporo pri potegovanju za položaj v kneževini Monako.

Obtožbe temeljijo na telefonskih prisluhih pogovorom med bivšim francoskim predsednikom in njegovim dolgoletnim odvetnikom Thierryjem Herzogom. Na zatožni klopi sta se poleg Sarkozyja tako znašla tudi njegov odvetnik Herzog in Azibert.

Sarkozy, ki je bil francoski predsednik med letoma 2007 in 2012, tovrstne obtožbe na svoj račun vztrajno zavračal.

Po mnenju poznavalcev je mogoče, da bodo sodni proces hitro prekinili, saj je prekinitev zaradi zdravstvenih razlogov zahteval soobtoženi, 73-letni Azibert.