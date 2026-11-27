Obtožnica 32-letnika bremeni, da je 23. novembra lani ubil svoje nekdanje dekle v njenem stanovanju v Gradcu. Tožilstvo mu očita, da je nato truplo Stefanie P. v potovalnem kovčku prepeljal v Slovenijo in ga zakopal v gozdu jugovzhodno od Maribora.

Moškega je prijela slovenska policija, potem ko je na parkirišču igralnice v Šentilju zažgal svoj avtomobil. Šele po izročitvi Avstriji je preiskovalcem razkril, kje se nahaja truplo.

Slovenec trdi, da je šlo za nesrečo, a so rezultati obdukcije pokazali, da je bila vplivnica zadavljena. 32-letnik, ki do zdaj ni imel kazenske kartoteke, je sicer priznal, da je truplo prepeljal v Slovenijo in ga zakopal.