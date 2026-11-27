Obtožnica 32-letnika bremeni, da je 23. novembra lani ubil svoje nekdanje dekle v njenem stanovanju v Gradcu. Tožilstvo mu očita, da je nato truplo Stefanie P. v potovalnem kovčku prepeljal v Slovenijo in ga zakopal v gozdu jugovzhodno od Maribora.
Moškega je prijela slovenska policija, potem ko je na parkirišču igralnice v Šentilju zažgal svoj avtomobil. Šele po izročitvi Avstriji je preiskovalcem razkril, kje se nahaja truplo.
Slovenec trdi, da je šlo za nesrečo, a so rezultati obdukcije pokazali, da je bila vplivnica zadavljena. 32-letnik, ki do zdaj ni imel kazenske kartoteke, je sicer priznal, da je truplo prepeljal v Slovenijo in ga zakopal.
Po ocenah preiskovalcev je bil motiv za njegovo dejanje ljubosumje. Le nekaj tednov pred umorom je namreč Avstrijka z obtoženim prekinila večletno razmerje.
32-letnik je tik pred sojenjem zaradi nesoglasij zamenjal svojo odvetnico Astrid Wagner z odvetnikom Thomasom Kleinom iz Gradca.
Kot poroča Heute, se bo sojenje začelo danes ob 9.30, trajalo pa bo dva dni. Sodbo naj bi izrekli v ponedeljek. Zanimanje javnosti in medijev je veliko. Kot poroča naša ekipa 24UR, ki v živo spremlja sojenje, so samo za novinarje rezervirane tri vrste v sodni dvorani.
Če bo spoznan za krivega umora, Slovencu grozi zaporna kazen od 10 do 20 let ali dosmrtni zapor.
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