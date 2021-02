Začetek sojenja Trumpu: kakšna kazen ga lahko doleti?

Predstavniški dom kongresa v procesu ustavne obtožbe v pravnem smislu nastopa v vlogi velike porote in tožilstva. Sojenje poteka v senatu, kjer imajo senatorji vlogo porote in sodnika. Nekdanji predsednikDonald Trump je v tem času že prenehal z opravljanjem svoje funkcije, tako da ga edina možna sankcija več ne more doleteti. V primeru obsodbe pa lahko senat nato glasuje še o dosmrtni prepovedi opravljanja javnih funkcij.

Za slednje je potrebna navadna večina, 51 glasov v 100-članskem senatu, kar demokrati imajo, nimajo pa dvotretjinske večine, ki je potrebna za obsodbo v ustavni obtožbi. Pridružiti bi se jim moralo še 17 republikancev, za zdaj pa lahko računajo na največ pet. Toliko republikancev je namreč januarja glasovalo proti poskusu republikanca Randa Paula iz Kentuckyja, da se ustavna obtožba nekdanjega predsednika razglasi za neustavno.