Začetek sojenja Trumpu preložili na februar

Predstavniški dom kongresa bo ustavno obtožbo Donalda Trumpa zaradi spodbujanja upora proti vladi poslal v senat v ponedeljek in sojenje bi se lahko začelo skoraj takoj. Preložitev začetka sojenja z otvoritvenimi nagovori tožilstva – demokratskih kongresnikov iz predstavniškega doma – in Trumpovih odvetnikov koristi tudi demokratom.

McConnell želi, da bi demokratska večina republikancem ohranila možnost filibustra oziroma obstrukcije, kar vsaj za zdaj obeta kompromise. Demokrati lahko filibuster ukinejo, vendar jim to ni v dolgoročnem interesu, saj lahko že čez dve leti izgubijo večino in bodo v enakem položaju kot danes republikanci.

Trumpa je zgodovinska druga ustavna obtožba doletela zaradi spodbujanja privržencev k napadu na kongres 6. januarja, ki se je končal s petimi smrtnimi žrtvami. "Vsi si želimo pustiti to grozno poglavje v zgodovini za nami. A do sprave lahko pride le z resnico in odgovornostjo. To je namen sojenja," je dejal Schumer.

Edina sankcija pri ustavni obtožbi predsednika je možna odstavitev s položaja, na katerem Trumpa zaradi izteka mandata ni več. V primeru obsodbe pa lahko senat Trumpu s posebnim glasovanjem še prepove kandidiranje na predsedniški ali druge politične položaje.

Vendar pa bo pot do obsodbe izjemno težka, kljub jezi kongresnikov zaradi napada nanje. Demokrati morajo namreč v glasovanje za obsodbo prepričati 17 republikancev, kar se zdi skoraj nemogoče.