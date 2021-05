Začetek umika v znamenju nasilja

Po skoraj 20 letih ZDA in zveza Nato začenjata uradni umik svojih zadnjih vojakov iz Afganistana, ki pa ga s tem puščajo negotovi usodi, medtem ko se krepijo napadi talibanov. Okoli 9600 vojakov iz skupno 36 držav, ki sodelujejo v Natovi operaciji Odločna podpora, bo iz države odšlo do 11. septembra. Največja kontingenta sta ameriški z 2500 vojaki in nemški s 1100. V operaciji sodeluje tudi šest pripadnikov Slovenske vojske, ki delujejo na območju Herata.

icon-expand Ameriški vojak v Afganistanu FOTO: AP Ameriški predstavniki na terenu pravijo, da se je umik že začel in da ga bodo danes samo nadaljevali, a Washington vztraja pri današnjem datumu za začetek umika, ker gre za rok, ki je bil lani s talibani dogovorjen za končanje umika. Več članic Nata je sicer pripeljalo dodatne enote, ki bodo varovale umik. Nad afganistansko prestolnico Kabul in bližnjim največjim ameriškim vojaškim letalskim oporiščem v državi ob bližanju umika ameriških vojakov leti veliko več ameriških helikopterjev kot običajno. Afganistanske varnostne sile so danes v stanju visoke pripravljenosti zaradi morebitnih napadov talibanov ob umiku ameriških vojakov. Povečali so število nadzornih točk v mestih, na vstopih v mesta pa izvajajo iskalne operacije. Zveza Nato je zagotovila, da bodo morebitni napadi naleteli na odločen odziv. Zaveznice bodo po 20 letih končale svojo navzočnost v Afganistanu, čeprav se nasilje na podeželju nadaljuje, saj talibani z vlado v Kabulu še niso sklenili mirovnega dogovora. Na to je opozoril tudi petkov napad z avtomobilom bombo v kraju Pul-e-Alam južno od prestolnice, v katerem je bilo ubitih najmanj 24 ljudi, ranjenih pa 110. Danes pa mediji poročajo o smrti dveh afganistanskih vojakov in 18 ranjenih v eksploziji v petek zvečer v afganistanskem vojaškem oporišču na letališču v Bagramu, kjer so nameščeni afganistanski vojaki, ki varujejo tamkajšnji zapor. Med molitvami je eksplodirala bomba na stropu mošeje. Ameriški generali so zadnje tedne izrazili bojazen, da bi umik mednarodnih sil lahko vodil do padca afganistanske vlade in izbruha nove državljanske vojne. Za umik sil iz Afganistana se je Nato odločil, potem ko je novi predsednik ZDAJoe Bidensredi aprila letos napovedal, da se bo 1. maja začel umik ameriških vojakov, zaključil pa do 11. septembra, na 20. obletnico terorističnih napadov v ZDA, ki so sprožili ameriško posredovanje v Afganistanu. icon-expand