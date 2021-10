Začetek vrha G20 v Rimu: v ospredju boj s pandemijo in podnebne spremembe

Številni voditelji, med njimi ameriški predsednik Joe Biden, so v italijansko prestolnico prispeli že v petek. Po drugi strani nekaterih najvidnejših voditeljev držav G20 v Rim sploh ne bo, ampak se bodo vrha udeležili le preko video povezave. Med njimi sta ruski predsednik Vladimir Putin in kitajski voditelj Xi Jinping.

Dnevni red dvodnevnega vrha je zelo poln, a kakšnih večjih prebojev sodeč po napovedih ni pričakovati. Gostitelj, italijanski premier Mario Draghi je vrh označil predvsem kot pomemben signal "vračanja k multilateralizmu po temnih letih izolacionizma in z zdravstveno krizo povezane izolacije".

Voditelji G20 naj bi sicer družno pritrdili cilju o omejitvi globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija in takojšnjemu ukrepanju v tej smeri. Podprli naj bi tudi doseganje ničelnih neto toplogrednih izpustov, a odprto ostaja, ali bodo ob tem navedli ciljno leto 2050.

Glede boja proti pandemiji covida-19 so finančni in zdravstveni ministri držav G20 na srečanju v petek dosegli dogovor o cilju 40-odstotne precepljenosti svetovne populacije do konca leta in 70-odstotne precepljenosti do sredine leta 2022.

Poleg tega naj bi voditelji G20 potrdili dogovor o uvedbi 15-odstotnega minimalnega davka na globalne korporacije.

Že pred začetkom vrha so v italijanski prestolnici uvedli najstrožje varnostne ukrepe, tudi zaradi napovedanih protestov. Med drugim se od srede zvečer do ponedeljka popoldne na vseh vstopnih točkah v Italijo, tudi na meji s Slovenijo, znova izvaja nadzor.