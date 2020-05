Začetek zbiranja podpisov za univerzalni temeljni dohodek in svobodno izmenjavo vsebin

Cilj prve od pobud je po navedbah pobudnikov uvesti univerzalni temeljni dohodek (UTD) po vsej EU, ki bo vsakemu posamezniku omogočil materialni obstoj in priložnost za sodelovanje v družbi. UTD mora biti univerzalen, individualen, brezpogojen in dovolj visok. Evropsko komisijo pozivajo, naj pripravi takšen predlog UTD, da bi odpravili regionalne razlike v uniji.

Cilj druge pobude pa je legalizirati deljenje del in drugih vsebin, ki so zaščiteni z avtorskimi in drugimi pravicam, prek digitalnih omrežij za osebne in neprofitne namene. S tem želijo doseči ravnovesje med pravicami avtorjev in drugih deležnikov na eni strani ter univerzalno pravico do znanosti in kulture na drugi. Komisiji predlagajo dopolnitev več evropskih direktiv s področja avtorskih pravic.