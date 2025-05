Začetnemu ogorčenju sledilo obtoževanje žrtve: vplivnica ubita med prenosom

Ne dolgo po tem, ko je bila 23-letna vplivnica Valeria Marquez umorjena med prenosom v živo na TikToku, je med ljudmi završalo od govoric. Na družbenih omrežjih so se množili komentarji, v katerih so uporabniki Mehičanko krivili za lastno smrt. Nekateri so trdili, da je bila vpletena "v sumljive posle", spet drugi so navajali, da je bil njen bivši partner kriminalec. In še: "Dobila je, kar ji je bilo namenjeno."

OGLAS

Bi mehiška 23-letna Valeria Marquez postala le še ena med množico Mehičank, katerih umor je za kratek čas pretresel javnost, a je kmalu za tem utonil v pozabo? "Vse to kaže na neko družbeno stopnjo sprejemanja tovrstnih umorov," je za Reuters ocenila sociologinja na University College Cork na Irskem Gema Kloppe-Santamaria, ki proučuje nasilje na podlagi spola v Mehiki.

Valeria Marquez FOTO: Profimedia icon-expand

Sama meni, da se pogosto zgodi sekundarna viktimizacija, s katero se številni tolažijo, da se kaj takšnega njim ne more zgoditi. "Kaj takšnega se ne zgodi dobrim dekletom. Ne zgodi se spodobnim mehiškim ženskam," je karikirala. Marquezova je imela na Instagramu in TikToku skoraj 200.000 sledilcev, znana pa je bila predvsem po ustvarjanju videov o lepoti in ličenju. V času njene smrti se je na TikToku javljala v živo, ko je moški v ozadju dejal: "Hej, Vale?" Le nekaj trenutkov za tem je bila ustreljena. Na zaslonu se je na kratko prikazal obraz druge osebe, nato pa se je prenos zaključil. Lokalni mediji so moškega na posnetku skoraj nemudoma razkrili kot nekdanjega partnerja 23-letne vplivnice. Trdili so, da gre za lokalnega vodjo kartela in enega najbolj razvpitih mehiških mamilarskih kartelov. Mediji so delili tudi domnevna sporočila med pokojno in njenim bivšim partnerjem, na katerih naj bi ji moški grozil. Vendar pa slednjega Reuters ni uspel neodvisno preveriti.

Državni tožilec Salvador Gonzalez de los Santos je dejal, da umor vplivnice preiskujejo kot morebiten femicid, ni pa razkril, ali je osumljenec tudi nekdanji partner Valerie Marquez. Marquezova je sicer le ena od številnih umorjenih deklet in žensk, ki so v javnosti sprožili val ogorčenja. A tudi tokrat so se kritike kmalu prevesile na žrtev, ki je postala celo tarča obsojanja. "Vsak primer gre skozi svoj medijski cikel, a nato sledi naslednji," je pojasnila pravna svetovalka Nacionalnega državljanskega observatorija za femicide Anayeli Perez.

Kraj smrti Valerie Marquez FOTO: Profimedia icon-expand