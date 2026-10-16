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Zacharia priznala, da je padla na pravosodnem izpitu

Washington, 16. 10. 2026 10.44 pred 1 uro 2 min branja 33

Avtor:
STA M.S.
Katie Zacharia

Nova tiskovna predstavnica Bele hiše Katie Zacharia je v intervjuju za televizijo Fox News priznala, da je padla na pravosodnem izpitu in da ga pozneje ni ponovno opravljala. Dvomi v njene pravniške kvalifikacije so se pojavili potem, ko je podala nejasen odgovor na vprašanje, kje je opravila pravosodni izpit.

Konservativni televizijski voditelj Sean Hannity, ki sicer velja za enega najbolj tesnih in vplivnih zaveznikov predsednika ZDA Donalda Trumpa, je v četrtek Zachario vprašal, ali je opravila pravosodni izpit. Tiskovna predstavnica Bele hiše je priznala, da ga ni. Ob nadaljnjem poizvedovanju voditelja pa je dodala, da izpita pozneje ni ponovno opravljala.

Hannity jo je soočil z medijskim poročanjem, da se je v približno 15 objavah na družbenih omrežjih predstavljala kot odvetnica, čeprav ni imela dokazila o pridobitvi licence za opravljanje odvetniškega poklica. Vprašal jo je tudi, zakaj ni preprosto priznala, da je padla na omenjenem izpitu.

Katie Zacharia je situacijo poskušala omiliti s pojasnilom, da rezultat izpita zanjo na koncu sploh ni bil pomemben, saj je takrat že vedela, da bo živela na Kitajskem.

Katie Zacharia
Katie Zacharia
FOTO: AP

Preden je postala televizijska komentatorka, je prosila za nasvet, ali naj se opiše kot pravnica ali odvetnica, pa je pojasnila za ameriški časnik New York Times. Takrat so ji svetovali, naj ne uporablja izraza pravnica in da je izraz odvetnica sprejemljiv. Naziv odvetnik se običajno uporablja za nekoga, ki ima licenco za opravljanje odvetniškega poklica, medtem ko je pravnik diplomiral iz prava, poroča dpa.

Trump jo je ob imenovanju na položaj v petek predstavil kot odvetnico, vendar novinarji niso našli dokazov, da bi imela dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica v kateri od ameriških zveznih držav. Sama je sprva povedala, da je pravosodni izpit opravila, ko se je preselila na Kitajsko.

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Katie Zacharia zda tiskovna predstavnica

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KOMENTARJI33

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
16. 10. 2026 12.08
In vi nabijači, imate volilno pravico. Za crknit, pa še svet bi reševali. Kakšni komentarji. Škoda vsake besede, kajne skrbnik 297. člena.
Odgovori
0 0
Dr Dre
16. 10. 2026 12.04
Resnica ima podružnico že v 🇺🇲🇺🇲.. Btavo Stevanović..
Odgovori
0 0
Rudar
16. 10. 2026 11.50
Trump, Putin, Netanjahu...zlo, zlo,zlo.
Odgovori
+0
1 1
Oilchecker
16. 10. 2026 11.48
Trump je najnižja točka svetovne demokracije. Zgodovinska ogabnost. Na žalost je takih vedno več. Nekvalificirana diplomacija, pocestniško vladanje.
Odgovori
+0
1 1
sseebbaa
16. 10. 2026 11.44
tale b a b a že na samsm začetku laže
Odgovori
+2
2 0
bossanoga
16. 10. 2026 11.41
Kaj vse se tišči k trumpu, a mislite, da je melanija kaj boljša?
Odgovori
+5
6 1
lokson
16. 10. 2026 11.39
Pri vsem dogajanju po svetu in doma, smo deležni dnevnega posiljevanja z antiTrump propagando, v režiji norega CNN.
Odgovori
-4
1 5
tito73
16. 10. 2026 11.41
Kako je bit Janševa 🐑?
Odgovori
+5
6 1
lokson
16. 10. 2026 12.05
Ne vem. Boš nam razložil.
Odgovori
0 0
L7
16. 10. 2026 11.39
Isto kot pod trenutno vlado! Nič drugače.
Odgovori
+3
4 1
brusilec
16. 10. 2026 11.39
važno da je lepa, da se mu upogne ko on to rabi.. tako kot vsi ostali.. dokler se upognejo, je ok, prvič ko se ne, jih odreže, vzadi je veliko oseb brez hrbtenice, ki se bodo upognili
Odgovori
+6
7 1
Volja
16. 10. 2026 11.35
Trump je že leta 2020 ob diplomi svoje mlajše hčere Tiffany izjavil, da ima zdaj v družini pravnico (lawyer). Očitno pa mu razlika med diplomo pravne fakultete in odvetniško licenco ni najbolj jasna. Zacharia je pravno fakulteto uspešno končala, odvetniškega izpita pa ni opravila. Kljub temu jo je Trump predstavil kot attorney.
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+3
4 1
Volja
16. 10. 2026 11.38
Seveda pa to ne odvezuje Zacharie odgovornosti, če se je tudi sama predstavljala kot odvetnica, čeprav nima ustrezne licence. Eno je pridobljena pravna izobrazba, drugo pa dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica.
Odgovori
+5
5 0
Artechh
16. 10. 2026 11.31
Pa na beljenje zob hodi, ker ni sans da imas naravno tok bele pa ce jih vsake 5min drgnes
Odgovori
+1
3 2
lokson
16. 10. 2026 11.29
Pa KAJJJJJJJJJ je to pomembno za SLO. Jaz vas res ne razumem več.
Odgovori
-11
0 11
Artechh
16. 10. 2026 11.30
Da se po trumpu pljuva, samo to je namen
Odgovori
-11
1 12
mackon08
16. 10. 2026 11.28
TRump in podporniki so itak na pol pismeni.
Odgovori
+11
12 1
Janik1111
16. 10. 2026 11.28
Dobro predstavnico si je izbral. Koliko kandidatk je poskušalo pa ni ustrezno zadovoljilo težkih meril ?
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+7
7 0
Dr Dre
16. 10. 2026 11.23
A je v sorodu z Stevanovićem in Mijićem... Moč Lažem..
Odgovori
+16
17 1
3tmb
16. 10. 2026 11.20
Nič novega....laži prevare tako kot pri nas.
Odgovori
+12
12 0
royayers
16. 10. 2026 11.18
dokler pada na kolena pred Donijem, je ok
Odgovori
+13
14 1
Vrhovni poveljnik
16. 10. 2026 11.15
Do svojega položaja je tudi prišla tako, da je padla. Pa nič hudega, Melanija je že navajena.
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+8
10 2
osservatore
16. 10. 2026 11.13
Jasno, sindrom Mijić, ki je omogočil, da je čelavi kaplar ostal v vladi. Ker zna gospa Oranžnemu dobro zamenjati plenice, bo ostala, Mijić pa je svojo vlogo opravil in sedaj je spakiral kufre.
Odgovori
+8
10 2
perginator
16. 10. 2026 11.12
Prvič v zgodovini Slovenija ne zaostaja za zahodom
Odgovori
+14
14 0
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