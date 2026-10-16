Zacharia priznala, da je padla na pravosodnem izpitu

Konservativni televizijski voditelj Sean Hannity, ki sicer velja za enega najbolj tesnih in vplivnih zaveznikov predsednika ZDA Donalda Trumpa, je v četrtek Zachario vprašal, ali je opravila pravosodni izpit. Tiskovna predstavnica Bele hiše je priznala, da ga ni. Ob nadaljnjem poizvedovanju voditelja pa je dodala, da izpita pozneje ni ponovno opravljala.
Hannity jo je soočil z medijskim poročanjem, da se je v približno 15 objavah na družbenih omrežjih predstavljala kot odvetnica, čeprav ni imela dokazila o pridobitvi licence za opravljanje odvetniškega poklica. Vprašal jo je tudi, zakaj ni preprosto priznala, da je padla na omenjenem izpitu.
Katie Zacharia je situacijo poskušala omiliti s pojasnilom, da rezultat izpita zanjo na koncu sploh ni bil pomemben, saj je takrat že vedela, da bo živela na Kitajskem.
Preden je postala televizijska komentatorka, je prosila za nasvet, ali naj se opiše kot pravnica ali odvetnica, pa je pojasnila za ameriški časnik New York Times. Takrat so ji svetovali, naj ne uporablja izraza pravnica in da je izraz odvetnica sprejemljiv. Naziv odvetnik se običajno uporablja za nekoga, ki ima licenco za opravljanje odvetniškega poklica, medtem ko je pravnik diplomiral iz prava, poroča dpa.
Trump jo je ob imenovanju na položaj v petek predstavil kot odvetnico, vendar novinarji niso našli dokazov, da bi imela dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica v kateri od ameriških zveznih držav. Sama je sprva povedala, da je pravosodni izpit opravila, ko se je preselila na Kitajsko.
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