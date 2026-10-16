Zacharia priznala, da je padla na pravosodnem izpitu

Konservativni televizijski voditelj Sean Hannity, ki sicer velja za enega najbolj tesnih in vplivnih zaveznikov predsednika ZDA Donalda Trumpa, je v četrtek Zachario vprašal, ali je opravila pravosodni izpit. Tiskovna predstavnica Bele hiše je priznala, da ga ni. Ob nadaljnjem poizvedovanju voditelja pa je dodala, da izpita pozneje ni ponovno opravljala.

Hannity jo je soočil z medijskim poročanjem, da se je v približno 15 objavah na družbenih omrežjih predstavljala kot odvetnica, čeprav ni imela dokazila o pridobitvi licence za opravljanje odvetniškega poklica. Vprašal jo je tudi, zakaj ni preprosto priznala, da je padla na omenjenem izpitu.

Katie Zacharia je situacijo poskušala omiliti s pojasnilom, da rezultat izpita zanjo na koncu sploh ni bil pomemben, saj je takrat že vedela, da bo živela na Kitajskem.