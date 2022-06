Zadar prevzel naziv najdražjega hrvaškega mesta

Domačine je novica, da je njihovo mesto, ki ni ne največje ne najbolj obiskano, najdražje za življenje, močno presenetilo. "Kaj ni Dubrovnik ali Split," so bili prvi odzivi. A to je realnost, ki vse bolj skrbi 75.000 prebivalcev Zadra. "Drago je, prav vse je drago. Na trgu ali v trgovini so se cene strašansko dvignile," povejo domačini.

Kar je začelo vse bolj motiti tudi goste, predvsem Nemce in Avstrijce. Turisti opažajo, da izdelki v Zadru in na Hrvaškem stanejo že enako ali več kot pri njih. In ker je seveda življenjski standard na Hrvaškem precej nižji, se to vse bolj pozna na kupni moči. "Plače so slabe, tudi pokojnine. Ljudje se nekako prebijajo. Tukaj na tržnici vidim, koliko denarja ima človek s seboj, da bi nekaj kupil, a mu moraš priti naproti, da kaj odnese domov," dodajo prebivalci Zadra.