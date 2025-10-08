Zadel 10 milijonov evrov, dal odpoved, kupil Ferrari ... nato je sledila nočna mora

Življenje 44-letnega nekdanjega delavca iz Dortmunda se je spremenilo dobesedno čez noč, ko je pred tremi leti na loteriji zadel 10 milijonov evrov. Kot novopečeni bogataš je takoj dal odpoved in si kupil sanjski avtomobil. A se je kmalu za tem razšel z nekdanjo partnerko, ki trdi, da ga je denar spremenil. Zdaj je v šoku, saj so neznanci sredi noči streljali na njegov Ferrari.

Kursat Yildirim "Chico" je bil viličarist v jeklarni v Dortmundu, pred leti pa je prestal 27 mesecev zapora zaradi goljufije in tatvine. "Vedno sem bil črna ovca v družini. Mnogi so me odpisali. Govorili so, da je z mano konec. Zdaj pa sem dobil novo priložnost," pravi 44-letnik. Leta 2022 je namreč zadel na loteriji in čez noč postal milijonar. Na njegov račun je kapnilo 10 milijonov evrov. Takoj je dal odpoved v službi in začel zapravljati svoj dobitek. Ena od prvih stvari, ki si jih je privoščil, je bil Ferrari, za katerega je odštel skoraj 400 tisoč evrov. V intervjujih pa je dejal, da načrtuje nakup luksuznega penthousa v hribih nad Istanbulom. "Zame bi to bila izpolnitev sanj. Želim živeti s polnimi pljuči, obkrožen z lepoto in luksuzom," je dejal 44-letni nemški državljan s turškimi koreninami.

Devet nabojev v Ferrariju

Nova priložnost pa je prišla z novimi problemi. Danes je loto-milijonar na svojem profilu na Instagramu objavil posnetek svojega jeklenega konjička in pokazal luknje od krogel. Sredi noči so neznanci v njegov Ferrari izstrelili devet strelov. "Še nikoli v življenju nisem videl česa takega," je dejal. "Nikomur ne škodujem," je dejal in dodal, da počne prav nasprotno in da odkar je zadel na loteriji, poskuša pomagati drugim. "Zakaj bi nekdo streljal na moj avto," je dejal za nemški Bild.

Strelski incident se je zgodil po tem, ko je svojega Ferrarija prevzel iz delavnice po dragem servisu. Ko se je sredi noči vrnil domov po obisku pri prijatelju, pa je opazil devet strelskih lukenj na svojem športnem avtomobilu. Po poročanju časopisa Westfälische Allgemeine Zeitung je materialna škoda ocenjena na okoli 200.000 evrov. Policija primer še preiskuje, pregledujejo posnetke nadzornih kamer. Storilci in motiv pa še niso znani.

'Denar ga je zelo spremenil'