Tujina

Zadel 10 milijonov evrov, dal odpoved, kupil Ferrari ... nato je sledila nočna mora

Dortmund, 08. 10. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
K.H.
Komentarji
30

Življenje 44-letnega nekdanjega delavca iz Dortmunda se je spremenilo dobesedno čez noč, ko je pred tremi leti na loteriji zadel 10 milijonov evrov. Kot novopečeni bogataš je takoj dal odpoved in si kupil sanjski avtomobil. A se je kmalu za tem razšel z nekdanjo partnerko, ki trdi, da ga je denar spremenil. Zdaj je v šoku, saj so neznanci sredi noči streljali na njegov Ferrari.

Kursat Yildirim Chico
Kursat Yildirim Chico FOTO: Profimedia

Kursat Yildirim "Chico" je bil viličarist v jeklarni v Dortmundu, pred leti pa je prestal 27 mesecev zapora zaradi goljufije in tatvine. "Vedno sem bil črna ovca v družini. Mnogi so me odpisali. Govorili so, da je z mano konec. Zdaj pa sem dobil novo priložnost," pravi 44-letnik. Leta 2022 je namreč zadel na loteriji in čez noč postal milijonar. Na njegov račun je kapnilo 10 milijonov evrov. 

Takoj je dal odpoved v službi in začel zapravljati svoj dobitek. Ena od prvih stvari, ki si jih je privoščil, je bil Ferrari, za katerega je odštel skoraj 400 tisoč evrov. V intervjujih pa je dejal, da načrtuje nakup luksuznega penthousa v hribih nad Istanbulom. "Zame bi to bila izpolnitev sanj. Želim živeti s polnimi pljuči, obkrožen z lepoto in luksuzom," je dejal 44-letni nemški državljan s turškimi koreninami. 

Devet nabojev v Ferrariju

Nova priložnost pa je prišla z novimi problemi. Danes je loto-milijonar na svojem profilu na Instagramu objavil posnetek svojega jeklenega konjička in pokazal luknje od krogel. Sredi noči so neznanci v njegov Ferrari izstrelili devet strelov. "Še nikoli v življenju nisem videl česa takega," je dejal. "Nikomur ne škodujem," je dejal in dodal, da počne prav nasprotno in da odkar je zadel na loteriji, poskuša pomagati drugim. "Zakaj bi nekdo streljal na moj avto," je dejal za nemški Bild

Sledi strelov na Chicovem Ferrariju
Sledi strelov na Chicovem Ferrariju FOTO: Instagram

Strelski incident se je zgodil po tem, ko je svojega Ferrarija prevzel iz delavnice po dragem servisu. Ko se je sredi noči vrnil domov po obisku pri prijatelju, pa je opazil devet strelskih lukenj na svojem športnem avtomobilu. Po poročanju časopisa Westfälische Allgemeine Zeitung je materialna škoda ocenjena na okoli 200.000 evrov. Policija primer še preiskuje, pregledujejo posnetke nadzornih kamer. Storilci in motiv pa še niso znani. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

'Denar ga je zelo spremenil'

Preden je obogatel, je bil Chico več let v razmerju z zdaj 50-letno žensko, s katero pa sta se po prihodu milijonov dokaj hitro razšla. "Neverjetno je, kako se je spremenil. Sploh ga nisem več prepoznala. Prej je bil topel, čustven, prijazen ... potem pa naenkrat hladen, oddaljen, aroganten," je za lokalne medije povedala njegova nekdanja partnerica, ki je želela ostati anonimna.

"Rekel mi je, da me nikoli ni imel rad, a da mi lahko plača, da bom še naprej njegovo dekle. Bila sem pretresena," je zatrdila. Po tem je, kot pravi, prekinila stike z njim. "Nikoli več ga ne želim videti. To ni več človek, ki sem ga imela rada," je poudarila. 

Chico je sicer novinarjem povedal, da je nikoli ni želel prizadeti, a da ni mogel ostati v razmerju brez iskrenih čustev. "Ona je posebna ženska, vedno je bila ob meni. Vendar sem se zaljubil v njeno osebnost, ne v njo kot žensko. To sem ji odkrito povedal. Nisem ji hotel lagati," pravi. 

In čeprav ima zdaj denar, pa nima ljubezni. Kot pravi, je še vedno samski. "Rad bi spet nekoga imel rad. Iščem žensko, ki rada potuje in ki je pripravljena imeti družino," je dejal. 

milijonar ferrari loterija Kursat Yildirim Chico nemčija
KOMENTARJI (30)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
08. 10. 2025 17.06
+1
nimaš kaj, takšno je pač življenje, dobil je opozorilo, da naj del dobitka prinese za varščino
ODGOVORI
1 0
Endless
08. 10. 2025 17.04
Milijoni iz človeka potegnejo tisto najslabše. Ljudje se niti ne zavedajo, da so najbogatejši s svojo družino, prijatelji, sodelavci.
ODGOVORI
0 0
cirenij
08. 10. 2025 17.02
+1
Oh, kake brezvezne članke prebavljamo!
ODGOVORI
1 0
MatPaat
08. 10. 2025 17.00
-1
Tipični nemški turk. Nek se vidi razkoš potem pa prpa dela, ko streljajo.
ODGOVORI
0 1
oježeš
08. 10. 2025 16.59
+1
Ko je človek nespameten.
ODGOVORI
1 0
jazpatipažidanamarela
08. 10. 2025 16.59
+2
Prej, ko je drugim delal škodo, se ni nič čudil.
ODGOVORI
2 0
klop12
08. 10. 2025 16.52
+6
poanta tega članka?
ODGOVORI
6 0
Morgoth
08. 10. 2025 17.00
Turki so glupi. Zato tudi je Turčija kjer je.
ODGOVORI
0 0
zurc
08. 10. 2025 16.51
+4
denar moraš sam zaslužit potem te ne bo pokvaril
ODGOVORI
6 2
oježeš
08. 10. 2025 17.01
Ni rečeno, da ne pokvaril, vsekakor pa bo šlo težje iz žepa. So obrtniki, ki so zaslužili s svojim delom, pa so se potem ravno tako ločili, ker so nastale prevelike razlike kako porabiti denar.
ODGOVORI
0 0
zajfa
08. 10. 2025 16.44
+4
To bo šrota zdej nanga navalilo, pravo životinjsko carstvo. 😄😄
ODGOVORI
4 0
jast123
08. 10. 2025 16.43
+5
saj bo hitro vse potrošil
ODGOVORI
5 0
BroNo1
08. 10. 2025 16.41
+3
Kako poceni, ko misli, da je zdaj več vreden kot prej, ko je bil viličar…. Še vedno folk misli, da si srečo kupiš z denarjem?!
ODGOVORI
3 0
razumi če lahko
08. 10. 2025 16.52
+3
ja na koncu koncev moraš imeti pamet tako brez kot z denarjem mogoče še celo več kot , če ga nimaš !!
ODGOVORI
3 0
JAZsemTI
08. 10. 2025 16.39
+5
Zdaj ima si ima priložnost “kupiti” eno z instagrama”… Milijone jih išče sponzorja…
ODGOVORI
5 0
Valkidžija
08. 10. 2025 17.04
Vplivnico.
ODGOVORI
0 0
0523
08. 10. 2025 16.34
+12
Avto komplet 400 tisoč, škoda na haubi pa 200 tisoč. Svašta!
ODGOVORI
13 1
300 let do specialista
08. 10. 2025 16.35
+8
Mnenje izvedenca novinarske stroke?🤣
ODGOVORI
8 0
bandit1
08. 10. 2025 16.36
+4
Je blo v njej še 200 tisoč €
ODGOVORI
4 0
JAZsemTI
08. 10. 2025 16.53
+2
Ker tolko dobiš za ferarija brez naube😏
ODGOVORI
2 0
Pamir
08. 10. 2025 16.54
Na haubi so trije streli, niso se odbili od haube ampak poškodovali kar je pod paubo.Še 6 strelov je drugje.
ODGOVORI
0 0
Sionist
08. 10. 2025 16.57
Metki se ne ustavijo na haubi! A ti ves kaj je po haubo? Kolek!
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
08. 10. 2025 16.31
+9
Odlična priložnost za "vplivnice"!
ODGOVORI
9 0
Dragica Cegler
08. 10. 2025 16.30
+14
Poanta štorije da novinarji nimajo kaj pisati.
ODGOVORI
14 0
BroNo1
08. 10. 2025 16.43
+4
Čas kislih kumaric in norenje za brezglave odločitve, da golob obstane??
ODGOVORI
4 0
but_the_ppl_are_retarded
08. 10. 2025 16.28
+9
Poanta štorije: dnar ni ok.
ODGOVORI
9 0
