Zadel 10 milijonov evrov, dal odpoved, kupil Ferrari ... nato je sledila nočna mora

Kursat Yildirim "Chico" je bil viličarist v jeklarni v Dortmundu, pred leti pa je prestal 27 mesecev zapora zaradi goljufije in tatvine. "Vedno sem bil črna ovca v družini. Mnogi so me odpisali. Govorili so, da je z mano konec. Zdaj pa sem dobil novo priložnost," pravi 44-letnik. Leta 2022 je namreč zadel na loteriji in čez noč postal milijonar. Na njegov račun je kapnilo 10 milijonov evrov.
Takoj je dal odpoved v službi in začel zapravljati svoj dobitek. Ena od prvih stvari, ki si jih je privoščil, je bil Ferrari, za katerega je odštel skoraj 400 tisoč evrov. V intervjujih pa je dejal, da načrtuje nakup luksuznega penthousa v hribih nad Istanbulom. "Zame bi to bila izpolnitev sanj. Želim živeti s polnimi pljuči, obkrožen z lepoto in luksuzom," je dejal 44-letni nemški državljan s turškimi koreninami.
Devet nabojev v Ferrariju
Nova priložnost pa je prišla z novimi problemi. Danes je loto-milijonar na svojem profilu na Instagramu objavil posnetek svojega jeklenega konjička in pokazal luknje od krogel. Sredi noči so neznanci v njegov Ferrari izstrelili devet strelov. "Še nikoli v življenju nisem videl česa takega," je dejal. "Nikomur ne škodujem," je dejal in dodal, da počne prav nasprotno in da odkar je zadel na loteriji, poskuša pomagati drugim. "Zakaj bi nekdo streljal na moj avto," je dejal za nemški Bild.
Strelski incident se je zgodil po tem, ko je svojega Ferrarija prevzel iz delavnice po dragem servisu. Ko se je sredi noči vrnil domov po obisku pri prijatelju, pa je opazil devet strelskih lukenj na svojem športnem avtomobilu. Po poročanju časopisa Westfälische Allgemeine Zeitung je materialna škoda ocenjena na okoli 200.000 evrov. Policija primer še preiskuje, pregledujejo posnetke nadzornih kamer. Storilci in motiv pa še niso znani.
'Denar ga je zelo spremenil'
Preden je obogatel, je bil Chico več let v razmerju z zdaj 50-letno žensko, s katero pa sta se po prihodu milijonov dokaj hitro razšla. "Neverjetno je, kako se je spremenil. Sploh ga nisem več prepoznala. Prej je bil topel, čustven, prijazen ... potem pa naenkrat hladen, oddaljen, aroganten," je za lokalne medije povedala njegova nekdanja partnerica, ki je želela ostati anonimna.
"Rekel mi je, da me nikoli ni imel rad, a da mi lahko plača, da bom še naprej njegovo dekle. Bila sem pretresena," je zatrdila. Po tem je, kot pravi, prekinila stike z njim. "Nikoli več ga ne želim videti. To ni več človek, ki sem ga imela rada," je poudarila.
Chico je sicer novinarjem povedal, da je nikoli ni želel prizadeti, a da ni mogel ostati v razmerju brez iskrenih čustev. "Ona je posebna ženska, vedno je bila ob meni. Vendar sem se zaljubil v njeno osebnost, ne v njo kot žensko. To sem ji odkrito povedal. Nisem ji hotel lagati," pravi.
In čeprav ima zdaj denar, pa nima ljubezni. Kot pravi, je še vedno samski. "Rad bi spet nekoga imel rad. Iščem žensko, ki rada potuje in ki je pripravljena imeti družino," je dejal.
