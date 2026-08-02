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Zadel 220 milijonov in umrl: nova žena bo morala preživljati nekdanjo

Rim, 02. 08. 2026 13.23 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
A.K.
Italijanska loterija Superenalotto

Nenavaden pravni primer iz Italije povezuje dve ženski, ki se nikoli nista srečali. Usodi 37-letnice iz Chietija, ki živi v Padovi, in 53-letnice iz Vareseja, je povezal voznik tovornjaka iz Padove, ki je leta 2019 osvojil enega največjih dobitkov v zgodovini italijanske loterije SuperEnalotto. Po njegovi nenadni smrti je njegova druga žena postala edina dedinja njegovega premoženja. Po italijanski sodni praksi pa bo morala prevzeti tudi obveznost plačevanja preživnine njegovi nekdanji ženi, predvidoma okoli 5.000 evrov na mesec.

Voznik tovornjaka je med službeno potjo v Lodiju zadel glavni dobitek v višini 220 milijonov evrov. Po plačilu davkov mu je ostalo približno 180 milijonov evrov. Ko si je opomogel od začetnega šoka, je v naslednjih tednih povsem spremenil svoje življenje. Dal je odpoved v službi, začel vlagati denar v različne naložbe, zamenjal avtomobile in dom. Hkrati se je razšel s prvo ženo, od katere je bil sicer že dejansko ločen, vendar uradna ločitev takrat še ni bila zaključena, poroča tg24.sky.it.

Italijanska loterija Superenalotto
Italijanska loterija Superenalotto
FOTO: Profimedia

Ob hitri ločitvi sta se nekdanja zakonca dogovorila, da bo moški bivši ženi mesečno plačeval 6.300 evrov preživnine. Ženska, ki je delala kot čistilka, je bila finančno odvisna od teh sredstev. Kmalu zatem je spoznal novo partnerico, s katero se je poročil 24. julija 2025. Skupaj sta zaživela v Padovi.

Moški je 28. junija letos nenadoma umrl. Ker ni imel otrok, njegovi starši in sorojenci niso bili več živi, drugih zakonitih dedičev pa ni bilo, je njegova druga žena postala edina dedinja njegovega premoženja. Z dediščino je prevzela tudi zakonsko obveznost, da nekdanji ženi pokojnika še naprej zagotavlja preživnino.

Gre za t. i. dedno preživnino, ki jo po smrti zavezanca plača dedič oziroma dediči. Nekdanja žena se je po smrti bivšega moža obrnila na oblasti, saj so se izplačila preživnine ustavila. Po ocenah naj bi zahtevala približno 5.000 evrov mesečno.

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KOMENTARJI2

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Sixten Malmerfelt
02. 08. 2026 14.19
Gnar ali milijoni mu niso pomagali in nič ni vzel s seboj!
Odgovori
+2
2 0
zani10
02. 08. 2026 14.39
Ti se kr tolazi
Odgovori
0 0
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