Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Zadeti ruski tanker brez posadke pluje po Sredozemlju

Rim/Valletta, 13. 03. 2026 17.26

Avtor:
STA D.L.
Napaden tanker

Poškodovani ruski tanker, ki prevaža utekočinjeni zemeljski plin, že več dni brez posadke pluje v južnem Sredozemlju, trenutno pa naj bi se po poročanju medijev nahajal v malteških vodah. Malteške oblasti so opozorile, da bi lahko tanker Arctic Metagaz predstavljal nevarnost za ladijski promet. Vlada v Rimu je Malti zagotovila podporo.

Rusija je prejšnji teden Ukrajino obtožila, da je z brezpilotnimi letalniki napadla ruski tanker Arctic Metagaz v Sredozemskem morju. Libijske oblasti so takrat sporočile, da je tanker potonil med Libijo in Malto. Vseh 30 članov posadke so sicer rešili.

Vendar pa so se nato pojavile fotografije, ki naj bi prikazovale poškodovano plovilo, ki se močno nagiba.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa se 277 metrov dolg tanker, ki prevaža dizelsko gorivo in zemeljski plin, nahaja brez posadke nekaj navtičnih milj od italijanskega otoka Linosa, morski tokovi pa ga nesejo proti Malti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Malteške pomorske oblasti so opozorile, da bi tanker lahko predstavljal nevarnost za druga plovila. Po besedah premierja Roberta Abela že pripravljajo načrt za izredne razmere.

Medtem je italijanska premierka Giorgia Meloni sklicala izredni sestanek na sedežu vlade in se posvetovala s pristojnimi ministri, so sporočili v Rimu.

Italija pozorno spremlja situacijo in je pripravljena pomagati Malti pri obvladovanju razmer, je vlada sporočila po sestanku. Italijanska mornarica pa je iz previdnosti v bližino tankerja, ki naj bi bil v malteških vodah, napotila vlačilec in specializirano čistilno plovilo.

Tanker naj bi bil del ruske flote v senci, ki jo Moskva uporablja za izogibanje sankcijam po invaziji na Ukrajino leta 2022. Ruske oblasti sicer trdijo, da je tanker prevažal tovor iz severnoruskega pristanišča Murmansk z vsemi veljavnimi dokumenti in v skladu z mednarodnimi predpisi.

ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564