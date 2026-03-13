Zadeti ruski tanker brez posadke pluje po Sredozemlju

Rusija je prejšnji teden Ukrajino obtožila, da je z brezpilotnimi letalniki napadla ruski tanker Arctic Metagaz v Sredozemskem morju. Libijske oblasti so takrat sporočile, da je tanker potonil med Libijo in Malto. Vseh 30 članov posadke so sicer rešili.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa se 277 metrov dolg tanker, ki prevaža dizelsko gorivo in zemeljski plin, nahaja brez posadke nekaj navtičnih milj od italijanskega otoka Linosa, morski tokovi pa ga nesejo proti Malti.

Vendar pa so se nato pojavile fotografije, ki naj bi prikazovale poškodovano plovilo, ki se močno nagiba.

Malteške pomorske oblasti so opozorile, da bi tanker lahko predstavljal nevarnost za druga plovila. Po besedah premierja Roberta Abela že pripravljajo načrt za izredne razmere.

Medtem je italijanska premierka Giorgia Meloni sklicala izredni sestanek na sedežu vlade in se posvetovala s pristojnimi ministri, so sporočili v Rimu.

Italija pozorno spremlja situacijo in je pripravljena pomagati Malti pri obvladovanju razmer, je vlada sporočila po sestanku. Italijanska mornarica pa je iz previdnosti v bližino tankerja, ki naj bi bil v malteških vodah, napotila vlačilec in specializirano čistilno plovilo.

Tanker naj bi bil del ruske flote v senci, ki jo Moskva uporablja za izogibanje sankcijam po invaziji na Ukrajino leta 2022. Ruske oblasti sicer trdijo, da je tanker prevažal tovor iz severnoruskega pristanišča Murmansk z vsemi veljavnimi dokumenti in v skladu z mednarodnimi predpisi.