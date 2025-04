Poslednja gesta papeža: komu je namenil svojih zadnjih 200.000 evrov?

Pokojni papež Frančišek je minuli teden obiskal enega najbolj prenatrpanih zaporov v Italiji, rimski Regina Coeli. V zaporu je ostal približno pol ure, v tem času pa se je srečal s skupino okoli 70 zapornikov. "Želel sem biti blizu vas," jim je dejal bolni papež in dodal: "Molim za vas in vaše družine."

V pogovoru za italijanski časopis La Repubblica je dejal: "Spominjam se utrujenega človeka, ki pa je s svojo prisotnostjo kričal, da je treba tudi zapornikom nameniti pozornost. "In prav njim je podaril svoje zadnje imetje, 200.000 evrov s svojega osebnega bančnega računa, je dejal.

Regina Coeli, nekdanji samostan iz 17. stoletja v turistični soseski Trastevere, je predvsem moški zapor. Po podatkih italijanskega pravosodnega ministrstva je trenutno v njem približno 1100 zapornikov, kar je skoraj dvakrat več od uradne zmogljivosti 628 zapornikov.

"Eden od zapornikov mi je pred kratkim povedal, da ga ni nihče nikoli obiskal. To me je prizadelo in mi dalo misliti. Zgolj majhen obisk lahko zanje pomeni veliko spremembo," je dejal Ambarus, ki je dejal, da je treba poskrbeti tudi za potrebe zapornikov. "Mnogi so odvisni le od dobrodelnosti. Država poskrbi zgolj za hrano, za čevlje pa na primer ne," je dodal.