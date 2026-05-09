Zadnja portugalska cirkuška slonica se seli v zavetišče za debelokožce

Julie, ki je stara okoli 40 let in izvira iz Južne Afrike, se je leta 1988 pridružila cirkusu Victor Hugo Cardinali, vendar v njegovih predstavah ni nastopala od leta 2024, ko je na Portugalskem začela veljati prepoved uporabe divjih živali v cirkusih.

Junija se bo pridružila drugi slonici Karibi, ki je bila nastanjena v belgijskem živalskem vrtu, v zavetišču v Alenteju na jugu Portugalske, ki ga vodi britanska fundacija Pangea Trust.

"Ta dogovor je bil dosežen prostovoljno, v duhu skupne zavezanosti Juliejini dobrobiti," sta v skupni izjavi sporočila cirkus Victor Hugo Cardinali in Pangea Trust.

Po besedah generalne direktorice Pangea Trust Kate Moore je v cirkusih in živalskih vrtovih po vsej Evropi več kot 600 slonov. Mnogi od njih morda potrebujejo nov dom, vendar lahko 400 hektarjev veliko zavetišče sprejme največ 30 slonov.

Vendar pa bodo sloni, kot sta Julie in Kariba, imeli prednost, saj so sloni zelo družabne živali in ni dobro, da so osamljeni, je pojasnila Moore. "Potrebujejo družbo in mi jih želimo ponovno združiti," je povedala za francosko tiskovno agencijo AFP.