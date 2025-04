Zadnja postaja papeža Frančiška: bazilika Marije Snežne

V Vatikanu bodo v soboto pogrebne slovesnosti za papeža Frančiška, ki je v starosti 88 let umrl na velikonočni ponedeljek. Na njih pričakujejo okoli 200.000 ljudi in več kot sto državnikov, med njimi bosta predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob. Papeža bodo zatem na njegovo željo pokopali v rimski baziliki Marije Snežne.

Papež Frančišek je zaradi možganske kapi umrl v ponedeljek zjutraj, potem ko je še na velikonočno nedeljo vernikom na Trgu svetega Petra podelil blagoslov mestu in svetu. Njegovo truplo so v ponedeljek zvečer položili v krsto in prenesli v kapelo Doma svete Marte, kjer je prebival, v sredo pa so krsto prenesli v baziliko svetega Petra, kjer se od prvega papeža iz Latinske Amerike do petka zvečer lahko poslovijo verniki.

Zadnje slovo od papeža bo v soboto. Na trgu svetega Petra bo ob 10. uri pogrebna slovesnost, ki jo bo vodil dekan kardinalskega zbora, kardinal Giovanni Battista Re. Pogrebi papežev so bili v preteklosti tradicionalno razkošni, vendar je Frančišek, ki je vseskozi zavračal blišč in razkošje v Cerkvi, v 12-letnem pontifikatu uvedel nova pravila za skromnejše pogrebne slovesnosti.

Truplo argentinskega papeža so tako kot njegove predhodnike položili v leseno krsto, znotraj katere je pocinkana krsta. Nima pa dodatnih krst iz svinca in hrasta, kot je bilo v primeru pogreba njegovega predhodnika Benedikta XVI. Poleg tega ob krsti Frančiška ni položena papeška palica, ki ima na vrhu križ in je simbol moči. V baziliki svetega Petra krsta s papežem tudi ni na posebnem odru, katafalku, temveč na preprostem, rahlo nagnjenem lesenem podestu.

Kdo vse se bo poslovil?

Papeževega pogreba naj bi se udeležilo več kot sto voditeljev oz. okoli 170 delegacij z vsega sveta. Prihod v Rim sta med drugim potrdila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Tam bodo tudi predsedniki ZDA, Francije in Ukrajine Donald Trump, Emmanuel Macron in Volodimir Zelenski. Ne bo pa na pogreb ruskega predsednika Vladimirja Putina, čigar potovanja omejuje nalog za pridržanje Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Namesto britanskega kralja Karla III. pa bo v Vatikan prišel njegov sin, prestolonaslednik princ William.

Iz Slovenije se bosta pogrebnih slovesnosti udeležila predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob. Slovenske škofe bo na papeževem pogrebu zastopal predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. Na pogrebu pričakujejo okoli 200.000 vernikov. Med njimi bodo po pričakovanjih tudi številni Slovenci. Skupinski odhod na pogreb organizira agencija Trud, nekaj skupin Slovencev pa bo ta dan v Rimu že v okviru predhodno organiziranih romanj. Verniki, ki ne bodo mogli priti na Trg svetega Petra, bodo pogreb lahko spremljali prek velikih zaslonov na več lokacijah v Rimu.

Grob 'samo z enim napisom: Franciscus'

Frančiška bodo ob močno poostrenih varnostnih ukrepih prepeljali v nekaj kilometrov oddaljeno rimsko baziliko Marije Snežne, kjer ga bodo na njegovo željo pokopali. Ta cerkev je bila papežu še posebej blizu. Tja se je odpravil takoj po izvolitvi marca 2013 in tam redno molil, med drugim pred potovanji v tujino. Baziliko je zadnjič obiskal na cvetno nedeljo, v njej pa bo pokopan kot prvi papež po letu 1669.

Cerkev Marije Snežne je ena od štirih rimskih bazilik in ena od najstarejših v večnem mestu - na vrhu enega od rimskih gričev, Eskvilinu, kot Marijino svetišče kraljuje že 16 stoletij. Glede na legendo, upodobljeno na mozaiku iz 13. stoletja, je na območju, kjer stoji, poleti čudežno zapadel sneg. To naj bi bilo znamenje, s katerim je Marija pokazala, kje naj zgradijo njej posvečeno cerkev. Rimljani se čudeža še zdaj vsako leto spominjajo 5. avgusta. Cerkev, kjer je želel biti pokopan, je Frančišek določil tudi v svoji oporoki, ki so jo objavili na dan njegove smrti. V njej je tudi zapisal, da želi biti pokopan na preprost način in da naj njegovo zadnje počivališče nosi le latinski zapis njegovega papeškega imena. "Grob mora biti v zemlji, preprost, brez posebnega okrasja in samo z enim napisom: Franciscus," je zapisano v kratki oporoki. Obred pokopa bo vodil kardinal komornik Kevin Farrell, navzoči pa bodo še nekateri kardinali, med njimi dekan kardinalskega zbora Giovanni Battista Re in nekdanji vatikanski državni tajnik Pietro Parolin, regent papeške hiše Leonardo Sapienza in tajniki Svetega očeta.

