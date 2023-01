Zadnja pot nogometnega kralja: 'Pele je večen, je ikona nogometa'

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, ki je v nedeljo pred kongresom zaprisegel za svoj tretji mandat na čelu Brazilije, je danes odpotoval v Santos, kjer se je Edsonu Arantesu do Nascimentu – Peleju poklonil še pred koncem 24-urne počastitve spomina na legendarnega nogometaša.

Po treh dneh žalovanja so imeli Brazilci še danes do 13. ure možnost na zadnji poti pospremiti nekdanjega napadalca, ki je umrl pri starosti 82 let.

Ob množici ljudi se je okoli sredine igrišča na stadionu Pelejevega dolgoletnega kluba Santos, kjer stoji njegova črna krsta, sprehodilo in nogometnemu kralju poklonilo na tisoče nogometašev in funkcionarjev. Med njimi je bil tudi predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino, piše AFP.

"Pele je večen, je ikona nogometa," je Infantino v ponedeljek sporočil zbranim predstavnikom medijev. Kot ga navaja AFP, bo vsako izmed držav po svetu prvi mož Fife prosil, da enega od stadionov preimenujejo v Pelejevo čast.