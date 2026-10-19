Zadnja poteza Katie Zacharie pred odhodom: zakaj je odstranila zemljevid?

Kot sklepajo mnogi na družbenih omrežjih, je zemljevid zagotovo predstavljal nekaj pomembnega, saj ga je Zacharia sprva zameglila, a ga je očitno po premisleku (ali navodilih?) celo izbrisala s fotografije.
Mnogi sedaj pišejo, da zemljevid razkriva Trumpove načrte za golf igrišče East Potomac, potem ko je ministrstvo za notranje zadeve sodnici zatrdilo, da Trump za igrišče še nima konkretnih načrtov.
In zakaj je to sporno? Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da namerava za 15 mesecev zapreti zgodovinsko javno golf igrišče v ameriški prestolnici in ga prenoviti, kljub sodnemu izpodbijanju njegovega dolgo načrtovanega projekta. Želi ga preoblikovati v "eno najboljših in najbolj spektakularnih golf igrišč na svetu".
Trumpova administracija je sicer začasno odstopila od svojih načrtov za park, potem ko so posekali več sto dreves. Nekatera med njimi so bila ogromna in stara več desetletij. Posek je sprožil veliko ogorčenje javnosti in ostre kritike sodnice Ane Reyes, ki je na virtualnem zaslišanju povzdignila glas nad vladnimi odvetniki. Dejala je, da je odstranjevanje dreves "povzročilo, da je vlada v tem primeru izgubila vso verodostojnost".
V parku East Potomac je trenutno javno golf igrišče, dostopno širokemu krogu ljudi, domačini pa park uporabljajo tudi za kolesarjenje, tek in sprehode. Prebivalci so zaskrbljeni, da si po prenovi marsikdo ne bo več mogel privoščiti obiskovanja tega prostora, ki je pomembno zbirališče lokalne skupnosti.
Zaradi teh pomislekov je organizacija D.C. Preservation League vložila tožbo proti Trumpovi administraciji, ki jo zdaj obravnava sodnica. Ta je administraciji odredila, da mora pred odstranitvijo več kot desetih dreves ali zaprtjem golf igrišča o tem pravočasno obvestiti javnost.
Reyesova je povedala, da je vlada prejšnji petek ob 16.55 vložila obvestilo, v katerem je napovedala odstranitev do 529 dreves iz parka. Kot razlog je navedla, da je odstranitev dreves predvidena v skladu z načrtom obnove iz leta 2019. Ker javnost o tem ni bila ustrezno obveščena, je sodnica v ponedeljek sklicala izredno zaslišanje. Pojasnila je, da je bila prav zaradi tega tako jezna.
Na ameriškem ministrstvu za notranje zadeve vztrajajo, da posek dreves ni bil del načrtov za prenovo golf igrišča v parku East Potomac.
Kljub temu je Reyesova izdala nujno odredbo, s katero je do nadaljnjega prepovedala vsakršno sečnjo, medtem ko sodišče preučuje projekt. Opozorila je, da bo vsaka kršitev prepovedi izvajanja del, četudi bi šlo zgolj za dve sekundi, povzročila začetek postopka zaradi nespoštovanja sodišča proti Trumpovi administraciji.
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