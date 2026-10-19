Zadnja poteza Katie Zacharie pred odhodom: zakaj je odstranila zemljevid?

Kot sklepajo mnogi na družbenih omrežjih, je zemljevid zagotovo predstavljal nekaj pomembnega, saj ga je Zacharia sprva zameglila, a ga je očitno po premisleku (ali navodilih?) celo izbrisala s fotografije. Mnogi sedaj pišejo, da zemljevid razkriva Trumpove načrte za golf igrišče East Potomac, potem ko je ministrstvo za notranje zadeve sodnici zatrdilo, da Trump za igrišče še nima konkretnih načrtov.

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In zakaj je to sporno? Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da namerava za 15 mesecev zapreti zgodovinsko javno golf igrišče v ameriški prestolnici in ga prenoviti, kljub sodnemu izpodbijanju njegovega dolgo načrtovanega projekta. Želi ga preoblikovati v "eno najboljših in najbolj spektakularnih golf igrišč na svetu". Trumpova administracija je sicer začasno odstopila od svojih načrtov za park, potem ko so posekali več sto dreves. Nekatera med njimi so bila ogromna in stara več desetletij. Posek je sprožil veliko ogorčenje javnosti in ostre kritike sodnice Ane Reyes, ki je na virtualnem zaslišanju povzdignila glas nad vladnimi odvetniki. Dejala je, da je odstranjevanje dreves "povzročilo, da je vlada v tem primeru izgubila vso verodostojnost". V parku East Potomac je trenutno javno golf igrišče, dostopno širokemu krogu ljudi, domačini pa park uporabljajo tudi za kolesarjenje, tek in sprehode. Prebivalci so zaskrbljeni, da si po prenovi marsikdo ne bo več mogel privoščiti obiskovanja tega prostora, ki je pomembno zbirališče lokalne skupnosti. Zaradi teh pomislekov je organizacija D.C. Preservation League vložila tožbo proti Trumpovi administraciji, ki jo zdaj obravnava sodnica. Ta je administraciji odredila, da mora pred odstranitvijo več kot desetih dreves ali zaprtjem golf igrišča o tem pravočasno obvestiti javnost.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right East Potomac Park Profimedia

East Potomac Park Profimedia

East Potomac Park Profimedia

East Potomac Park Profimedia

East Potomac Park Profimedia







