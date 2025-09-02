Tujina
Zadnja videoteka v Ameriki vedno bolj priljubljena
Mnogi se še spomnite videotek, izposojevalnic filmov na videokasetah in DVD-jih iz 80. let prejšnjega stoletja. Potem ko so z razvojem novih tehnologij in spleta prevlado prevzeli algoritmi in portali za samodejna predvajanja zabavnih vsebin in filmov, so videoteke skoraj povsem izginile. V San Franciscu pa videoteka še vedno kljubuje času. Zadnja videoteka v Ameriki celo postaja vse bolj priljubljena in dobiva vse več novih članov.
