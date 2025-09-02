Svetli način
Zadnja videoteka v Ameriki vedno bolj priljubljena

02. 09. 2025

Melita Stolnik
Mnogi se še spomnite videotek, izposojevalnic filmov na videokasetah in DVD-jih iz 80. let prejšnjega stoletja. Potem ko so z razvojem novih tehnologij in spleta prevlado prevzeli algoritmi in portali za samodejna predvajanja zabavnih vsebin in filmov, so videoteke skoraj povsem izginile. V San Franciscu pa videoteka še vedno kljubuje času. Zadnja videoteka v Ameriki celo postaja vse bolj priljubljena in dobiva vse več novih članov.

KOMENTARJI (4)

coca.eskim
02. 09. 2025 08.26
"...DVD-jih iz 80. let prejšnjega stoletja." Takrat je samo Chuck Norris gledal filme na dvdjih. Prvi DVD je bil izdan 96ga.
konc
02. 09. 2025 08.22
To so bili časi! Vsa ta zasičenost danes, se ne more niti približno primerjati z navdušenjem, mi smo ga bili deležni takrat, ko si domov nesel tistih par filmov za čez vikend.
Leonardo R
02. 09. 2025 08.14
+2
Jaz se spomnim prodajalke. Starejsa gospa, takrat sedanjih mojih let. Bila tako prijazna...vedno mi bo ostala v spominu.
Leonardo R
02. 09. 2025 08.16
3 kasete 4ta zastonj. Še se spomnim kako sem 4-5 kaset nosil v rokah kot drva in skoraj tekel domou iz videoteke. Pot do doma je bila bolj vznemerljiva kot filmi 😁
