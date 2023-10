Zadnja vožnja noseče Antonele, njen Marko je na intenzivni negi

Corriere della sera je razkril, da sta bila med potniki tudi hrvaška državljana, 24-letna Antonela in Marko Baković . Pri Indexu so nato objavili več podrobnosti iz njunega življenja. Pišejo, da sta se poročila pred le 20 dnevi, ko je Antonela svoj dekliški priimek Perković zamenjala za soprogov priimek Baković. Iz krogov blizu para so izvedeli, da je bila mlada Splitčanka v petem mesecu nosečnosti. Marko je končal gostinsko-turistično šolo, nato pa se profesionalno posvetil nogometu in zaigral za več hrvaških nogometnih klubov.

Preiskovalci so izključili možnost, da je avtobus pred padcem z nadvoza trčil v drugo vozilo. Ni znakov zaviranja ali stika z drugimi vozili, so navedli, njihove navedbe pa so potrdile tudi priče. Vzrok nesreče tako uradno še ni znan, italijanski mediji pa ugibajo, da je voznik Alberto Rizzotto , ki je pred usodno vožnjo objavil še zadnji selfi pred odprtim avtobusom s pripisom: " Prevoz do Benetk", zaradi nenadne slabosti izgubil nadzor nad vozilom.

Z beneške regije so sicer v sredo pozno zvečer sporočili, da jim je uspelo identificirati vseh 21 žrtev. Poleg že omenjenih mladoporočencev in voznika avtobusa je je bilo med umrlimi še devet Ukrajincev, starih med 70 in 10 let, štiričlanska romunska družina, hčerki sta bili stari osem in trinajst let, trije Nemci, med njimi tudi enoletna dojenčica, dva Portugalca, ki sta štela nekaj čez 50 let in državljanka Južnoafriške Republike, ki je bila stara 58 let.

Beneški perfekt Michele di Bari je ob tem dodal, da v bolnišnici ostaja 11 od 15 poškodovanih potnikov.