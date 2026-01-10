Naslovnica
Tujina

Zadnje besede 37-letne Renee pred streli agenta ICE: Nisem jezna nate

Minneapolis, 10. 01. 2026 07.16 pred 1 uro 4 min branja 116

Avtor:
M.P.
Renee Nicole Good

V javnost je prišel nov posnetek dogodkov pred streli agenta ameriške službe za priseljevanje in nadzor meja ICE na Renee Nicole Good. Na njem je videti 37-letnico, ki agentu Jonathanu E. Rossu, ki kroži okoli vozila in jo snema z mobilnim telefonom, reče: "V redu je. Nisem jezna nate." Ko poskuša drugi agent odpreti vrata njenega vozila, ženska spelje in se sodeč po analizah posnetkov skuša izogniti Rossu, ki stoji pred vozilom, a ga ob tem, kot se zdi, podrsa. Sledijo trije smrtonosni streli.

Posnetek, ki ga je po poročanju Guardiana prvi objavil pristranski medij Alpha News, prikazuje perspektivo agenta ameriške službe za priseljevanje in nadzor meja ICE, identificiranega kot Jonathana E. Rossa. 47-sekundni posnetek je medij najprej delil na družbenem omrežju, kasneje pa sta ga delila tudi profila Bele hiše in ameriški podpredsednik JD Vance.

Pristnost posnetka je potrdila tudi predstavnica ameriškega ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin, ki je ob tem znova trdila, da je 37-letna Renee Nicole Good, ki je v Minneapolisu umrla pod streli agenta ICE, "ovirala organe pregona in svoje vozilo spremenila v orožje, da bi ubila ali povzročila telesne poškodbe zveznim organom pregona". Trdila je tudi, da se je "policist bal za lastno življenje".

Kaj je razvidno s posnetka?

In kaj je dejansko videti na najnovejšem posnetku? Goodova sedi v vozilu, ki se mu približajo agenti ICE, slišati je sirene pa tudi piščalke protestnikov. 37-letnica z avtomobilom stoji sredi ceste, okno na vozilu je spuščeno, ko se ji agent približa. "Vse je v redu, stari. Nisem jezna nate," v kamero reče ženska, medtem ko se agent z mobitelom v roki sprehodi okoli vozila in ga snema.

Na 20. sekundi se oglasi nova ženska, ki agentu pove, da oni "ne spreminjajo svojih registrskih tablic vsako jutro" ter da bodo na avtu ostale tudi kasneje, ko se bodo pri njih zglasili. Druga ženska, zdi se, da gre za Goodino partnerko, prav tako z mobitelom snema agenta.

Eden od drugih uslužbencev službe za priseljevanje takrat 37-letnici naroči, naj izstopi iz vozila, druga ženska pa skuša sesti na sovoznikov sedež. Goodova takrat spelje najprej na kratko vzvratno, nato pa volan močno zavije proti desni - dejanje, zaradi katerega številni poudarjajo, da se je skušala izogniti agentu, ki je stal pred vozilom. A zdi se, da ji slednje ni povsem uspelo.

Kamera se takrat usmeri proti nebu in zaslišijo se streli. Agent, ki ga je Goodova očitno rahlo podrsala in je nato nanjo streljal, obstane na nogah ter izreče besede: "Prekl*** pras***." V ozadju je slišati trk vozila.

V vozilu je bil v času tragedije tudi pes, ki pa naj po poročanju Guardiana ne bi bil poškodovan.

Kdo je agent, ki je streljal na 37-letnico?

Kot poroča medij, gre za 10-letnega veterana posebne odzivne ekipe ICE v operaciji izvrševanja in odstranitve, ki je v sredo sodeloval v preiskavi priseljevanja v Minneapolisu.

Junija je Ross sodeloval pri aretaciji nedokumentiranega priseljenca, ki je imel kazensko obsodbo zaradi spolnega napada na svojo 16-letno pastorko. Takrat naj bi po podatkih sodnih zapisov utrpel hujše poškodbe, ko je skušal skozi okno odpreti vrata vozila, to pa je takrat odpeljalo in ga povleklo za sabo.

Med drugim je po poročanju BBC-ja, ki navaja dokumente, takrat potreboval 50 šivov, imel pa je odrgnine na kolenu, komolcu in obrazu.

Ross sodeluje z ICE v Minnesoti od leta 2017, nacionalna garda Indiane pa je potrdila, da je bil moški leta 2004 za eno leto napoten v Irak v poveljniško četo 138. signalnega bataljona. V nacionalni gardi je bil do leta 2008. Med napotitvijo je Ross prejel medaljo za pohvalo vojske, medaljo za dobro vedenje vojske, medaljo za globalno vojno proti terorizmu in medaljo za iraško kampanjo.

Zvezni uradniki trdijo, da je agent, ki je ubil Goodovo, deloval v samoobrambi, kar pa državni uradniki na podlagi videoposnetkov zavračajo in poudarjajo, da noben agent ni bil v življenjski nevarnosti.

Ob tem Guardian dodaja, da nekatere večje agencije za pregon v ZDA policistom prepovedujejo streljati na avtomobile, ki jim prihajajo proti, če vozniki ali potniki ne uporabljajo druge oblike sile (na primer da vanje usmerjajo pištolo). Namen takšne omejitve je omejiti tveganje, da bi avtomobili, katerih vozniki so ustreljeni, zadeli nevpletene mimoidoče, vozila ali stavbe.

Župan Minneapolisa Jacob Frey je ICE naročil, naj se "poberejo iz" mesta, kjer je eden od policistov pred petimi leti pred kamero ubil tudi Georgea Floyda, kar je sprožilo proteste po vsem svetu. Na nogah je tudi celotno mesto, kamor se zgrinja na tisoče protestnikov.

KOMENTARJI116

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
landrick landrick
10. 01. 2026 09.14
Še veliko več bo takšnih dogodkov v svetu, ki mu vlada norec Trump!
Odgovori
-1
0 1
Dragica Cegler
10. 01. 2026 09.14
mr.poper Ni bila nemočna.Cel dan pred tem se je vozila v krogih ,nadlegovala prisotne zmerjala policiste,njena partnerka pa jo je spodbujala z besedami,drive byby,drive.Pac ena od tistih,ki nimajo zavor Če bi ustavila in dala roke v zrak nebi bila mrtva.Ameruska policija in agenti pač niso kot slovenska policija ki jo vsak lahko tepe.
Odgovori
+3
3 0
Petur
10. 01. 2026 09.13
zasebni spor...
Odgovori
0 0
lokson
10. 01. 2026 09.13
Dajte malo pobrskat in poiskati celoten posnetek dogajanja, pa potem modrovat. Je bila smrt ženske potrebna, ne. Je zapeljala v agenta, je.. Glavna krivca temu, pa sta senatorka Ilhan Omar in guverner Minnesote Tim Walz, katera neverjetno hujskata ljudi proti agentom ICE in to izključno zarasi tega, ker so v Minnesori odkrili več milijardno goljufijo prisvajanja davkoplačevalskega denarja, iz strani Somaljiske skupnosti, katere pa predstavlja Somalijka Ilhan Omar.
Odgovori
+2
3 1
Bolfenk2
10. 01. 2026 09.13
Ilegalni migranti ogrožajo vse, tako leve kot desne. Res moraš imeti skrajno oprano levičarsko glavo, da oviraš delo agentov, ki se borijo za tvojo varnost, kulturo in blagostanje.
Odgovori
+6
6 0
biggie33
10. 01. 2026 09.13
Iz posnetka se da razbrati tudi, da Renee ni bila tam po naključju, ampak je bila tam, da blokira ICE.. očitno to ni bilo prvič.. tipična Karen, ki misli, da je njena ustavna pravica blokirati cesto državnim organom, ki opravljajo svoje delo.. sama se je spravila v nevarnost, normalne mame tega ne počnejo..
Odgovori
+5
5 0
Buci in Bobo
10. 01. 2026 09.15
Karen, bravo, dobro da si se spomnil, tako se jim reče v usa!!!👏 kokoš po naše.
Odgovori
0 0
mr.poper
10. 01. 2026 09.12
Moteni predsednik na podlagi lastne presoje sodi v prid policistu . TOLE BEREMO KOT NEKAKŠEN kavbojski film v osnovi pa nam je pokvaril SOBOTO zato predlagam ,da se novinarji izogibajo novicam iz te usrane države .
Odgovori
+0
2 2
myomy
10. 01. 2026 09.11
Če bi ga hotela podreti, ne bi prvo zapeljala rikverc in zasukala volan stran od agenta. Seveda pa se je izkušenemu agentu najlažje "nasloniti" na avtomobil, ki izpeljuje namesto, da bi odskočil. Prehitro je zapokalo, da ne bi bilo namerno. In to po dolgem izzivanju s strani agenta. Kako lahko sploh spi, če mu oseba, ki jo je ubil pred tem reče: "Nisem jezna nate". Za desničarje je pa itak kriva že zato, ker je istospolno usmerjena.
Odgovori
-2
1 3
špaget
10. 01. 2026 09.11
Ljudje se zbirajo z namenom, da preprečujejo delo izvršilni veji oblasti. Meni se to sliši kot zametek teroristične organizacije.
Odgovori
+0
4 4
Fluxx
10. 01. 2026 09.13
Tako kot so bili teroristi vsi ki so se uprli janezu ki nas je zapiral sprical s solzilcem in oretepal.
Odgovori
-1
1 2
Iqos
10. 01. 2026 09.11
To se dogaja ko prepotentne skupine ljudi,drugače nesposobne izvajati poklica uradnih oseb ,dobijo polna pooblastla od enega norca.
Odgovori
+0
1 1
Fluxx
10. 01. 2026 09.06
Imel je pistolo prupravljeno se preden se je kaj zgodilo, je ze vedel zakaj. V ZDA se najprej ustreli potem pa vprasa.
Odgovori
+4
5 1
Buci in Bobo
10. 01. 2026 09.05
Lewajzarji zapomnite si, da policija in agenti ne streljajo po defaultu. In ne, ni več opozorilnih strelov za nobenega.
Odgovori
+0
7 7
Buci in Bobo
10. 01. 2026 09.10
Sej že veste itak, samo čudne pojave od ljudi rinejo v oborožene in jih vlečejo za jajca. Zato ste v slolveniji na varnem v usa si pa ne upate hehehe.
Odgovori
+0
2 2
royayers
10. 01. 2026 09.04
ti liki, ki lovijo in nadlegujejo ljudi v zda, so kot da bi jih Mah Nic in Grimm izbrala. pravi domoljupi, tudi s tetovazami Adijevih jurisnikov iz dvojnega Sja.
Odgovori
+4
9 5
U1665256761563
10. 01. 2026 09.03
Prvo, Američani in njihovo orožje....ko ima skoraj vsak takoj pri roki nabito pištolo, jo tudi prehitro uporabi brez premisleka. Na drugi strani: jasno je, da je ženska pod...bavala in se neustrezno vedla do uradne osebe. Ni razlog za bit vstreljen, ampak ko se vrneš k prvi točki, je to recept za katastrofo. Že večkrat videno v ZDA.
Odgovori
-1
4 5
royayers
10. 01. 2026 09.02
Trumpov gestapo.
Odgovori
+4
11 7
IKOSS
10. 01. 2026 09.00
Zanimivo kako lahkotno se nekateri lotevajo podajanja ocen o tem, ali je bila uporaba smrtonosne sile upravičena, ali ne. Brez poznavanja taktičnih postopkov, brez poznavanja pravnih okvirov, ki na tem področju veljajo v ZDA in Minnesoti. Očitno stroka ni več pomembna, kar predstavlja velik problem!
Odgovori
+4
8 4
mr.poper
10. 01. 2026 08.59
U BIL je neoboroženo nemočno žensko ,zato ker je strahopetec isti kot ti spodaj ,ki to zagovarjate skriti globoko v naslonjaču ploskate osebam ,ki v javnosti rabijo spremstvo .Preprosto je nemogoče razumet kako lahko in zakaj ubiješ nekoga sedečega in neuboroženega -zato ker si STRAHOPETEC ne vreden ,da teptaš zemljo .
Odgovori
+5
12 7
Uporabnik1804794
10. 01. 2026 08.58
Če se ne bi vmešavala v delo ICE agentov, bi bila še vedno živa. Tako preprosto je. Pa lahko obračate zgodbo naokrog kot želite.
Odgovori
-2
10 12
bibaleze
