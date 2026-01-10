Zadnje besede 37-letne Renee pred streli agenta ICE: Nisem jezna nate

Posnetek, ki ga je po poročanju Guardiana prvi objavil pristranski medij Alpha News, prikazuje perspektivo agenta ameriške službe za priseljevanje in nadzor meja ICE, identificiranega kot Jonathana E. Rossa. 47-sekundni posnetek je medij najprej delil na družbenem omrežju, kasneje pa sta ga delila tudi profila Bele hiše in ameriški podpredsednik JD Vance.

Pristnost posnetka je potrdila tudi predstavnica ameriškega ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin, ki je ob tem znova trdila, da je 37-letna Renee Nicole Good, ki je v Minneapolisu umrla pod streli agenta ICE, "ovirala organe pregona in svoje vozilo spremenila v orožje, da bi ubila ali povzročila telesne poškodbe zveznim organom pregona". Trdila je tudi, da se je "policist bal za lastno življenje".

Kaj je razvidno s posnetka?

In kaj je dejansko videti na najnovejšem posnetku? Goodova sedi v vozilu, ki se mu približajo agenti ICE, slišati je sirene pa tudi piščalke protestnikov. 37-letnica z avtomobilom stoji sredi ceste, okno na vozilu je spuščeno, ko se ji agent približa. "Vse je v redu, stari. Nisem jezna nate," v kamero reče ženska, medtem ko se agent z mobitelom v roki sprehodi okoli vozila in ga snema.

Na 20. sekundi se oglasi nova ženska, ki agentu pove, da oni "ne spreminjajo svojih registrskih tablic vsako jutro" ter da bodo na avtu ostale tudi kasneje, ko se bodo pri njih zglasili. Druga ženska, zdi se, da gre za Goodino partnerko, prav tako z mobitelom snema agenta. Eden od drugih uslužbencev službe za priseljevanje takrat 37-letnici naroči, naj izstopi iz vozila, druga ženska pa skuša sesti na sovoznikov sedež. Goodova takrat spelje najprej na kratko vzvratno, nato pa volan močno zavije proti desni - dejanje, zaradi katerega številni poudarjajo, da se je skušala izogniti agentu, ki je stal pred vozilom. A zdi se, da ji slednje ni povsem uspelo.

Kamera se takrat usmeri proti nebu in zaslišijo se streli. Agent, ki ga je Goodova očitno rahlo podrsala in je nato nanjo streljal, obstane na nogah ter izreče besede: "Prekl*** pras***." V ozadju je slišati trk vozila. V vozilu je bil v času tragedije tudi pes, ki pa naj po poročanju Guardiana ne bi bil poškodovan.

Kdo je agent, ki je streljal na 37-letnico?

Kot poroča medij, gre za 10-letnega veterana posebne odzivne ekipe ICE v operaciji izvrševanja in odstranitve, ki je v sredo sodeloval v preiskavi priseljevanja v Minneapolisu. Junija je Ross sodeloval pri aretaciji nedokumentiranega priseljenca, ki je imel kazensko obsodbo zaradi spolnega napada na svojo 16-letno pastorko. Takrat naj bi po podatkih sodnih zapisov utrpel hujše poškodbe, ko je skušal skozi okno odpreti vrata vozila, to pa je takrat odpeljalo in ga povleklo za sabo.

Med drugim je po poročanju BBC-ja, ki navaja dokumente, takrat potreboval 50 šivov, imel pa je odrgnine na kolenu, komolcu in obrazu. Ross sodeluje z ICE v Minnesoti od leta 2017, nacionalna garda Indiane pa je potrdila, da je bil moški leta 2004 za eno leto napoten v Irak v poveljniško četo 138. signalnega bataljona. V nacionalni gardi je bil do leta 2008. Med napotitvijo je Ross prejel medaljo za pohvalo vojske, medaljo za dobro vedenje vojske, medaljo za globalno vojno proti terorizmu in medaljo za iraško kampanjo. Zvezni uradniki trdijo, da je agent, ki je ubil Goodovo, deloval v samoobrambi, kar pa državni uradniki na podlagi videoposnetkov zavračajo in poudarjajo, da noben agent ni bil v življenjski nevarnosti.