Zadnje besede posadke na Titanu: 'Tukaj je vse v redu'

Preden je podmornica Titan eksplodirala globoko v oceanu in ubila petčlansko posadko, so bile njihove zadnje besede: "Tukaj je vse v redu." Te podrobnosti je razkrila preiskava, katere "cilj je razkriti dejstva v zvezi z incidentom in pripraviti poročila za preprečevanje podobnih tragedij v prihodnosti".

Podmornica je bila 18. junija 2023 na poti do razbitin Titanika, na njej je bila petčlanska posadka, najmlajši izmed njih je štel komaj 19 let. Plovilo je med potopom izginilo, reševalne in iskalne ekipe pa do zadnjega niso izgubile upanja, da bodo podmornico in posadko v njej našli. A čakala jih je le tragedija. In zdaj na dan prihajajo podrobnosti, preiskovalci ameriške obalne straže so denimo povedali, da so bile besede "tukaj je vse v redu" zadnje, ki jih je podmornica podala matični ladji, preden sta dokončno izgubili stik.

Titan

Preiskovalci so podrobno predstavili animirano rekonstrukcijo potovanja, v kateri so podrobno opisali večkratna besedilna sporočila, ki si jih je izmenjala posadka na Titanu z matično ladjo Polar Prince. Podporno osebje na matični ladji je spraševalo o globini in teži plovila ter jih spremljalo na zaslonu, vendar so bili sčasoma odgovori posadke vedno bolj pomanjkljivi, so povedali predstavniki obalne straže. Predstavljen je bil tudi zgodovinski pregled Titana, pri čemer so uradniki opozorili, da trup ni bil nikoli predmet testiranja s strani tretjih oseb in da je bil med sedemmesečnim skladiščenjem med letoma 2022 in 2023 izpostavljen vremenskim in drugim elementom, ki bi lahko podmornici škodili.

Razbitine podmornice Titan

V naslednjih dneh javnih preiskav sledi še preučevanje "vseh vidikov", vključno z dogodki pred nesrečo, skladnostjo s predpisi, dolžnostmi in usposobljenostjo članov posadke, mehanskimi in strukturnimi sistemi, odzivom na izredne razmere ter industrijo potopnih plovil. V preiskavi, ki naj bi po načrtih trajala eno leto, bodo morda dodali še več zaslišanj. Ko pa bo preiskava končana, bodo pripravljena poročila z neodvisnimi analizami. Gre sicer za prvo javno fazo preiskave podmorske nesreče, ki se je začela že pred 15 meseci in je sprožila mednarodna iskalna in reševalna prizadevanja, poroča BBC. Neodgovorjena vprašanja v zvezi s tem nesrečnim potopom so namreč spodbudila razprave o varnosti in ureditvi podvodnega raziskovanja. Predvsem podjetje OceanGate, proizvajalec Titana, se je soočilo z vprašanji glede izbire zasnove, varnostnih rezultatov in upoštevanja predpisov. V naslednjih dveh tednih naj bi pred preiskovalnim odborom obalne straže pričalo deset nekdanjih zaposlenih v podjetju, vključno s soustanoviteljem Guillermom Sohnleinom ter drugimi strokovnjaki s področja pomorske varnosti in podmorskega raziskovanja.