Zadnje minute preminulih smučarjev: z lopatkami skušali izkopati jamo

Skupino šestih izkušenih smučarjev, pet moških in eno žensko, starih od 21 do 58 let, so na območju gore Tete Blanche pogrešali od sobote. Smučarji so se v soboto zjutraj odpravili na turno smuko od Zermatta do vasice Arolla, a jih je na terenu ujelo poslabšanje vremena, s sunki vetra do 130 kilometrov na uro. Reševalna akcija je stekla popoldne isti dan, kmalu po klicu na pomoč, a so reševalci zaradi snežne nevihte in nevarnosti snežnih plazov morali za nekaj ur prekiniti iskalno akcijo na terenu. Do smučarjev so se prebili šele v nedeljo zvečer.

Anjan Truffer, vodja gorske reševalne službe v Air Zermattu AG, je za Sky News dejal, da so najprej našli dve trupli. "Ostale smo začeli iskati s pomočjo lavinskih oddajnikov in sond in takoj odkrili še dve trupli," je dejal.

Na posnetkih helikopterja, ki jih je objavila policija kantona Valais, se vidijo sledi smuči na pobočju gore in majhni kupčki snega, za katere je Truffer dejal, da so "snežne jame", ki so jih smučarji skušali izkopati, da bi se zaščitili pred mrazom. "Bili so zasneženi. Skušali so izkopati snežno jamo, da bi se zaščitili pred vetrom," je dejal.

A smučarji s seboj niso imeli ustrezne opreme, saj so imeli le majhne in lahke lopatke. "S to opremo ne moreš tako hitro odkopavati ob močnem sneženju," je dejal Truffer.