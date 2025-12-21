Danska pošta ne bo več dostavljala pisem

Danska državna pošta PostNord bo z ulic odstranila približno 1500 rdečih poštnih nabiralnikov in odpustila približno 1500 zaposlenih, ker da poslovanje s pismi ni več trajnostno. Skoraj nihče več ne pošilja pisem, zato so se odločili, da z novim letom tudi sami prenehajo z omogočanjem dostave pisemskih pošiljk. Zadnje pismo bodo dostavili 30. decembra, poroča britanski The Guardian.

Za to so se odločili iz povsem logističnih razlogov, saj upada število pisem, ki jih pošiljajo ljudje. Velika večina pisne komunikacije namreč v zadnjih letih poteka elektronsko. A mnogi Danci ukinitev te storitve vidijo kot konec pomembne kulturne tradicije. V času, ko danska družba postaja vse bolj digitalizirana, nekateri mladi pravzaprav ponovno obujajo tradicijo pisanja fizičnih pisem kot odziv na digitalno preobremenjenost.