Tujina

Danska pošta ne bo več dostavljala pisem

21. 12. 2025 15.23

Avtor:
K.H.
Danski poštni nabiralnik

Po več kot 400 letih bo danska državna pošta prenehala z dostavo pisemskih pošiljk. Zadnje pismo bodo dostavili 30. decembra. Prav tako bodo z ulic odstranili rdeče poštne nabiralnike. Glavni razlog pa je drastični upad pošiljanja pisem v državi. Danska je namreč ena najbolj digitaliziranih družb na svetu.

Danska državna pošta PostNord bo z ulic odstranila približno 1500 rdečih poštnih nabiralnikov in odpustila približno 1500 zaposlenih, ker da poslovanje s pismi ni več trajnostno. Skoraj nihče več ne pošilja pisem, zato so se odločili, da z novim letom tudi sami prenehajo z omogočanjem dostave pisemskih pošiljk. Zadnje pismo bodo dostavili 30. decembra, poroča britanski The Guardian

Za to so se odločili iz povsem logističnih razlogov, saj upada število pisem, ki jih pošiljajo ljudje. Velika večina pisne komunikacije namreč v zadnjih letih poteka elektronsko. A mnogi Danci ukinitev te storitve vidijo kot konec pomembne kulturne tradicije. V času, ko danska družba postaja vse bolj digitalizirana, nekateri mladi pravzaprav ponovno obujajo tradicijo pisanja fizičnih pisem kot odziv na digitalno preobremenjenost.

Danski poštni nabiralnik
Danski poštni nabiralnik
FOTO: Shutterstock

In čeprav državno poštno podjetje to storitev ukinja, jo bodo še vedno ponujali zasebni ponudniki, kot je podjetje Dao, ki celo širi svojo mrežo in bo od leta 2026 obdelovalo več pisemskih pošiljk. 

Državna poštna služba pa se bo osredotočila na dostavo paketov, ki je zdaj glavni del poslovanja. 

Danska je ena izmed najbolj digitaliziranih držav, kjer skoraj vse uradne komunikacije potekajo elektronsko.

danska državna pošta postnord pismo

Mesec dni ujet na fronti, rešila ga je majhna kapsula na kolesih

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
GAYPROPAGANDA
21. 12. 2025 16.09
Slaba ideja! Obstajati mora alternativa elektronski pošti! Zaradi varnosti in diskretnosti!
Odgovori
0 0
tamiflu
21. 12. 2025 16.04
bodo pa kmalu kurirsko službo uvedli
Odgovori
+1
1 0
proofreader
21. 12. 2025 16.02
Pri nas pa ima skrajna Levica volitve koordinatorja po pošti.
Odgovori
+0
3 3
Spijuniro Golubiro
21. 12. 2025 16.00
Sej mamo festbuk
Odgovori
+1
1 0
MojsterSplinter
21. 12. 2025 15.59
Nepismeni ne rabijo pošte.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
21. 12. 2025 15.54
K bo pa štroma zmanjkal bo pa kaos
Odgovori
+5
6 1
SpamEx
21. 12. 2025 15.54
umrli od lakote
Odgovori
+1
2 1
Aijn Prenn
21. 12. 2025 15.50
Meni se zdi skoraj neverjetno kako svet brezglavo drvi v stanje, ki je do skrajnosti tvegano. Potreben je samo malo močnejši izbruh sončevega sevanja ali bog ne daj par jedrskih eksplozij in svet obstane v trenutku.
Odgovori
+8
8 0
Smo druga Švica
21. 12. 2025 15.40
U kupim nabiralnik.Bo treba spremlat.
Odgovori
+4
4 0
bronco60
21. 12. 2025 15.39
Ja, potem to pride tudi k nam. Za odpuščanje delavcev smo pri vrhu.
Odgovori
-1
2 3
lakala28
21. 12. 2025 15.48
Ja, kje? Kolikor vem delavcev primanjkuje. Mobitel kapitalistov s predolgimi audiji je pa preveč.
Odgovori
+2
3 1
reakcionar
21. 12. 2025 15.39
Brezstična, brezpapirna, brezgotovinska, brezsvobodna distopija kjer so po rezultatih anket vsi heppy-heppy, pa vsi na tabletah in se mečejo z mostov. Res za vzor je tale Skandinavija.
Odgovori
+7
7 0
