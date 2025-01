Zadnje priprave na zaprisego, kaj je počel Trump?

Ti sicer ne bodo mogli prisostvovati slovesni zaprisegi, ki jo bo v kongresni rotundi lahko le okoli 600 gostov. Mnoge seveda tudi zanima kaj bo Trump povedal v govoru takoj po prisegi, leta 2017 je bil govor zelo temačen in je omenjal ameriški pokol. Zdaj Trump napoveduje, da bodo teme enotnost, moč in pravičnost. To bomo videli v ponedeljek.

Kaj je novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump počel dan pred slovesno zaprisego? Skupaj s soprogo Melanijo in sinom Barronom je sinoči prispel v Washington in v svojem bližnjem golf klubu priredil slavnostno večerjo z ognjemetom, danes je na vojaškem pokopališču položil venec, v športni dvorani v središču Washingtona pa bo imel še zadnje zmagovalno zborovanje, ko bo nagovoril svoje privržence.

Kdo bo prišel na inavguracijo?

Tradicionalno so na predsedniško inavguracijo uradno povabljeni veleposlaniki, akreditirani v ZDA. V nasprotju s tradicijo pa je Trump povabil tudi nekatere svetovne voditelje in desne politike. Med povabljenci visokega ranga so denimo italijanska premierka Giorgia Meloni, madžarski premier Viktor Orban, ki je sicer Trumpov dolgoletni zaveznik, in kitajski predsednik Ši Džinping.

Toda urnik Orbanu ne dopušča, da bi odletel v Washington, prav tako ne bo sicer zelo zaželenega kitajskega predsednika Šija, prihaja pa argentinski predsednik Javier Milei. Seznam visokih gostov zaokrožajo številni milijarderji - poleg Elona Muska še ustanovitelj Amazona Jeff Bezos in ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg, ki so za inavguracijske slovesnosti plačali nekaj manj kot milijon evrov.