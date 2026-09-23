Katapultacija pilotov nekaj sekund pred strmoglavljenjem

Pilota sta utrpela lažje poškodbe, navajajo britanski mediji. Vojska je nesrečo potrdila, zaradi preiskave, ki še traja, več podrobnosti niso sporočili. Okoliške prebivalce so pozvali, naj se območju do nadaljnjega ne približujejo. Trenutek, ko sta se pilota katapultirala pred močno eksplozijo, so delili pri SkyNews.

Na kraj so takoj napotili reševalni helikopter in reševalne službe.

Eden od očividcev je povedal, da je opazoval že vzlet letala. "Takoj sem vedel, da je letalo v teževah, saj je bil pri motorjih viden oranžen plamen, pri pospeševanju pa je skorajda gorelo. Ko je bilo letalo na določeni višini, je plamen izginil, a očitno so težave ostale," pričevanje povzemajo pri BBC. Letalo naj bi v zraku dvakrat silovito zaneslo, odjeknila naj bi še dva poka, nato sta se pilota katapultirala.

Letalo Hawk T2 je vzletelo iz baze Royal Air Force na otoku Anglesey v Walesu. V bazi se usposabljajo piloti lovskih letal, služi tudi kot baza za pomorske in iskalno-reševalne operacije.