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Katapultacija pilotov nekaj sekund pred strmoglavljenjem

Pencarnisiog , 23. 09. 2026 18.01 pred 35 minutami 1 min branja 2

Avtor:
N.L.
Strmoglavljenje letala v Walesu

V Walesu je strmoglavilo šolsko letalo britanskih letalskih sil. Po spletu je zaokrožil posnetek zadnjih sekund pred nesrečo, ko sta se pilota katapultirala s padali, letalo pa nato trešči ob tla in zagori.

Pilota sta utrpela lažje poškodbe, navajajo britanski mediji. Vojska je nesrečo potrdila, zaradi preiskave, ki še traja, več podrobnosti niso sporočili. Okoliške prebivalce so pozvali, naj se območju do nadaljnjega ne približujejo. Trenutek, ko sta se pilota katapultirala pred močno eksplozijo, so delili pri SkyNews.

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Na kraj so takoj napotili reševalni helikopter in reševalne službe.

Eden od očividcev je povedal, da je opazoval že vzlet letala. "Takoj sem vedel, da je letalo v teževah, saj je bil pri motorjih viden oranžen plamen, pri pospeševanju pa je skorajda gorelo. Ko je bilo letalo na določeni višini, je plamen izginil, a očitno so težave ostale," pričevanje povzemajo pri BBC. Letalo naj bi v zraku dvakrat silovito zaneslo, odjeknila naj bi še dva poka, nato sta se pilota katapultirala.

Letalo Hawk T2 je vzletelo iz baze Royal Air Force na otoku Anglesey v Walesu. V bazi se usposabljajo piloti lovskih letal, služi tudi kot baza za pomorske in iskalno-reševalne operacije.

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23. 09. 2026 18.37
A prav z padali??? Jao jao…se nisem vido kataput sedeza vrez padala…novinari nasi
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0 0
Pujček
23. 09. 2026 18.26
Rusi?
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