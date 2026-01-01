Nasilno zadnje silvestrovanje s pirotehniko, zagorela zgodovinska cerkev

V nesrečah s pirotehniko sta na Nizozemskem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP umrla 17-letni fant in 38-letni moški. Tri druge osebe so bile huje poškodovane.

Nemška tiskovna agencija dpa pa poroča, da je policija zaradi nasilja, požigov avtomobilov, nesreč in incidentov, povezanih s pirotehniko, morala posredovati v več mestih. V kraju Breda na jugu Nizozemske so ljudje v policijo metali tlakovce in celo molotovke.

Številka za nujno pomoč je bila po celi državi tako preobremenjena, da so nizozemske oblasti kmalu po polnoči na mobilne telefone državljanov poslale opozorilo, naj reševalne službe na pomoč kličejo le, če so ogrožena življenja.

Vodja nizozemskega policijskega sindikata Nine Kooiman je povedala, da je delo policije in reševalnih služb med praznovanjem spremljalo nasilje, kakršnemu še niso bili priča. Tudi njo je med delom v Amsterdamu trikrat zadela pirotehnika oziroma drugi eksplozivi, je dodala.