Tujina

Nasilno zadnje silvestrovanje s pirotehniko, zagorela zgodovinska cerkev

Amsterdam, 01. 01. 2026 15.42

Avtor:
Ne.M. STA
Zagorela cerkev

Silvestrovanje na Nizozemskem je bilo kaotično, saj so ga spremljali nasilje, nesreče, požari ter napadi na nujne službe, poročajo tuje tiskovne agencije. Minulo silvestrovanje je bilo zadnje, ki so ga Nizozemci smeli pospremiti z ognjemeti v lastni režiji, saj je Nizozemska aprila lani sprejela zakon o prepovedi prodaje in uporabe pirotehnike.

V nesrečah s pirotehniko sta na Nizozemskem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP umrla 17-letni fant in 38-letni moški. Tri druge osebe so bile huje poškodovane.

Nasilje, požigi avtomobilov, eksplozivi ...

Nemška tiskovna agencija dpa pa poroča, da je policija zaradi nasilja, požigov avtomobilov, nesreč in incidentov, povezanih s pirotehniko, morala posredovati v več mestih. V kraju Breda na jugu Nizozemske so ljudje v policijo metali tlakovce in celo molotovke.

Številka za nujno pomoč je bila po celi državi tako preobremenjena, da so nizozemske oblasti kmalu po polnoči na mobilne telefone državljanov poslale opozorilo, naj reševalne službe na pomoč kličejo le, če so ogrožena življenja.

Vodja nizozemskega policijskega sindikata Nine Kooiman je povedala, da je delo policije in reševalnih služb med praznovanjem spremljalo nasilje, kakršnemu še niso bili priča. Tudi njo je med delom v Amsterdamu trikrat zadela pirotehnika oziroma drugi eksplozivi, je dodala.

Zagorela cerkev iz 19. stoletja

V Amsterdamu je zgodaj davi požar zajel cerkev iz 19. stoletja. Tamkajšnje oblasti so sporočile, da se je porušil 50 metrov visok cerkveni stolp, streha pa je bila močno poškodovana, medtem ko je konstrukcija cerkve ostala nedotaknjena. Vzrok požara še ni znan, poroča AFP.

Minulo silvestrovanje je bilo zadnje, ki so ga Nizozemci smeli praznovati z izvedbo ognjemetov v lastni režiji, zato so jih nakupili v ogromnih količinah. Po podatkih Nizozemskega združenja za pirotehniko (BNP), ki jih navaja AFP, so Nizozemci za ognjemete zapravili rekordnih 129 milijonov evrov.

Preberi še Na Nizozemskem zadnje silvestrovo s pirotehniko, pričakujejo težko noč

Nizozemski parlament je aprila lani sprejel zakon, s katerim bodo z letošnjim letom prepovedali prodajo in uporabo pirotehnike. Profesionalni ognjemeti naj bi bili sicer še dovoljeni, a jih bodo morale odobriti pristojne oblasti. Nedavna raziskava inštituta I&O Research je pokazala, da 62 odstotkov Nizozemcev podpira takšno prepoved.

nizozemska prepoved pirotehnika silvestrovanje zadnjič cerkev

Cia ocenjuje, da Kijev z droni ni ciljal Putinove rezidence

KOMENTARJI

Sixten Malmerfelt
01. 01. 2026 17.14
Trumpelj se ni nič oglasil????
Odgovori
+1
1 0
komarec
01. 01. 2026 17.03
V S. Koreji jim take stvari ne padejo na pamet.
Odgovori
+3
4 1
E.Nigma
01. 01. 2026 17.00
Ja tak je če pirotehniko prodajate v Lidlu. Sem pred dvema tednoma bil tam in videl na lastne oči
Odgovori
+3
3 0
E.Nigma
01. 01. 2026 17.08
Pa res. Nisem mogel verjeti. Tam v košari pred blagajno. To pa ono pa tisto.
Odgovori
0 0
testosteron
01. 01. 2026 16.59
Iz prve roke - nasilje je bilo izključno le s strani uvožencev in domačih neintegrirancev !..pa lahko mediji pišete kar hočete ali pa prikrivate !...
Odgovori
+6
8 2
ap100
01. 01. 2026 16.57
pri nas bi sporočila glede nujnih zadev dobili z dvodnevno zamudo glede na izkušnje
Odgovori
+2
2 0
Robby
01. 01. 2026 16.35
A to so bili uvoženi raketni znanstveniki?
Odgovori
+14
17 3
Mortir
01. 01. 2026 16.47
So bili ja.... seveda o tem v članku ne bo besede, kriva je pa sprememba zakona ne uvoženi doktorji in inžinirji
Odgovori
+12
13 1
Zmaga Ukrajini
01. 01. 2026 16.30
Hahahahaha,... kakšni norci - kar cerkev so zažgali! No, mogoče je bila to samo malce bolj čustvena "poslovilka". Vsekakor je bolj zanimiva kot pa večno putlerjevo kruljenje in cviljenje, ker naj bi ga menda napadli ukrajinski droni. Ta pajac je res do konca paranoičen. In domišljav - le kateremu normalnemu bi se zdelo normalno zapravljat drone za putlerjeve dače, če jih lahko Ukrajinci nadvse koristno uporabijo na mosskovitskih rafinerijah, elektrarnah, tankerjih,...? Najbolj hecno pa je, ko je riđo zakrulil, da mu je putler zajokcal, da je bil "napaden". Res hecno je gledat, ko napadalci jokajo, ker so napadeni.🤣🤣🤣
Odgovori
-11
4 15
