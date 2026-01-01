Nasilno zadnje silvestrovanje s pirotehniko, zagorela zgodovinska cerkev

V nesrečah s pirotehniko sta na Nizozemskem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP umrla 17-letni fant in 38-letni moški. Tri druge osebe so bile huje poškodovane.
Nasilje, požigi avtomobilov, eksplozivi ...
Nemška tiskovna agencija dpa pa poroča, da je policija zaradi nasilja, požigov avtomobilov, nesreč in incidentov, povezanih s pirotehniko, morala posredovati v več mestih. V kraju Breda na jugu Nizozemske so ljudje v policijo metali tlakovce in celo molotovke.
Številka za nujno pomoč je bila po celi državi tako preobremenjena, da so nizozemske oblasti kmalu po polnoči na mobilne telefone državljanov poslale opozorilo, naj reševalne službe na pomoč kličejo le, če so ogrožena življenja.
Vodja nizozemskega policijskega sindikata Nine Kooiman je povedala, da je delo policije in reševalnih služb med praznovanjem spremljalo nasilje, kakršnemu še niso bili priča. Tudi njo je med delom v Amsterdamu trikrat zadela pirotehnika oziroma drugi eksplozivi, je dodala.
Zagorela cerkev iz 19. stoletja
V Amsterdamu je zgodaj davi požar zajel cerkev iz 19. stoletja. Tamkajšnje oblasti so sporočile, da se je porušil 50 metrov visok cerkveni stolp, streha pa je bila močno poškodovana, medtem ko je konstrukcija cerkve ostala nedotaknjena. Vzrok požara še ni znan, poroča AFP.
Minulo silvestrovanje je bilo zadnje, ki so ga Nizozemci smeli praznovati z izvedbo ognjemetov v lastni režiji, zato so jih nakupili v ogromnih količinah. Po podatkih Nizozemskega združenja za pirotehniko (BNP), ki jih navaja AFP, so Nizozemci za ognjemete zapravili rekordnih 129 milijonov evrov.
Nizozemski parlament je aprila lani sprejel zakon, s katerim bodo z letošnjim letom prepovedali prodajo in uporabo pirotehnike. Profesionalni ognjemeti naj bi bili sicer še dovoljeni, a jih bodo morale odobriti pristojne oblasti. Nedavna raziskava inštituta I&O Research je pokazala, da 62 odstotkov Nizozemcev podpira takšno prepoved.
