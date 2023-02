Zadnje slovo: na pogrebu tudi Kamala Harris in družina Georgea Floyda

Na zadnjem slovesu od Tyreja Nicholsa je tudi podpredsednica ZDA Kamala Harris ter družini Georgea Floyda in Breonne Taylor, ki ju je prav tako doletela žalostna usoda – vsi so umrli pod pestmi policistov, ki so se brutalno znesli nad njimi.

Kamala Harris je pohvalila "pogum in moč" Nicholsove družine. Dejala je: "Znova mati in oče žalujeta za življenjem mladega moškega, ki bi moral biti danes tukaj z nami. Imata vnuka, ki zdaj nima več očeta. Bratje in sestre so izgubili ljubljenega brata. Ta družina je izgubila svojega člana zaradi nasilja ljudi, ki so bili zadolženi, da jih varujejo," je povedala. "Resnica je, da to nasilno dejanje ni bilo v interesu ohranjanja javne varnosti. Ali ni bil tudi on upravičen do pravice do varnosti?" se je vprašala in izrekla svoje globoko sožalje.