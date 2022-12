Zadnje sojenje za nacistične vojne zločine 97-letni "tajnici zla"

Obtožena je sodelovanja pri 11.412 umorih, tožilci pa trdijo, da je "od junija 1943 do aprila 1945 kot stenografinja in strojepiska v pisarni poveljstva taborišča pomagala in spodbujala odgovorne k sistematičnemu pobijanju tamkajšnjih zapornikov". Furchnerjeva med sojenjem ni niti spregovorila niti ni želela odgovarjati na vprašanja. Na koncu je le poudarila, da ji je žal za to, kar se je zgodilo in da je sploh bila takrat tam.

V zadnjih letih, zlasti po spremembi nemške zakonodaje, je bilo več nekdanjih paznikov in članov osebja koncentracijskih taborišč obtoženih vojnih zločinov, ki so jih zagrešili pod nacističnim režimom. To pa bo najbrž zadnje sojenje nacistom za vojne zločine, je prepričan Rainer Schulze, nemški zgodovinar in profesor na univerzi v Essexu. V kaosu, ki je zavladal ob koncu druge svetovne vojne, je veliko visoko pozicioniranih nacistov pobegnilo v tujino, poroča index.hr.

Med vojno naj bi bilo v taborišče Stutthof odpeljanih kar 100.000 ljudi, razmere so bile krute, taborišče pa je bilo obdano z elektrificirano bodečo žico. Številni zaporniki so umrli zaradi epidemije tifusa, tisti, ki so jih pazniki ocenili za prešibke ali bolne, so bili ubiti, navaja index.hr. V zadnjih dneh vojne, ko se je sovjetska vojska vztrajno bližala taborišču, so pazniki pod pretvezo "evakuacije" preselili na tisoče ujetnikov. "Postavili so jih v majhne čolne in jih potisnili v Baltsko morje. Ljudje so v teh čolnih umirali zaradi izpostavljenosti soncu, brez vode in hrane," je pojasnil Schulz.