'Zadnje sporočilo' Andrewa Tatea: 'Sem žrtev svojega lastnega uspeha'

"Moje življenje je bilo zelo težko," je začel in nadaljeval, da je bil kot otrok zelo zasmehovan in osamljen. "Ničesar nisem naredil narobe, to veva jaz in bog, javnost pa o meni vsiljuje predstave, ki so nedvoumno napačne," je nadaljeval. Tudi v nadaljevanju svojega videoposnetka se večkrat postavi v vlogo žrtve in večkrat omeni, da mu javnost naredila krivico, saj ga 'ne mara' in zato o njem širi laži. "Jaz nikoli nikogar ne krivim. Samo sebe. In krivim se, ker sem postal tako slaven. Zato sem postal osovražen."

V posnetku predvsem zagovarja svoja stališča, ki jih ne označuje za kontroverzna, in deli sporočila podpornikov. "Globoko v sebi se vsi strinjajo z mano," je tudi prepričan.

"Postal sem najbolj googlani človek na planetu in sedaj sem žrtev svojega lastnega uspeha," je dejal. Pravi, da so se zato na spletu začele širiti njegove vsebine, ki so razumljene 'izven konteksta'. "Z večjo množico komuniciram drugače in potem množica povzema moje besede brez konteksta. V javnosti se brez kakršnega koli konteksta ponovno objavlja predvsem pet ali šest let stare posnetke," je povedal. Dodal je tudi, da "bi ljudje z zlimi nameni lahko s takim prirejanjem videoposnetkov tudi Mikija Miška prikazali kot zlobnega."

A vendar pretekla Tateova vsebina kaže, da težava ne tiči le v 'zlih ljudeh', ki so 'prirejali' njegove videoposnetke, piše Independent. V enemu izmed svojih govorov je namreč vplivnež dejal, da "bi se ženske morale nehati pritoževati, začeti rojevati otroke, sedeti doma, biti tiho in kuhati kavo."

S svojimi kontroverznimi stališči je želel le pridobiti večje število ogledov, še pripoveduje v svoji 'zadnji izpovedi'. In ljudje, ki ga kritizirajo, le izkoriščajo njegovo slavo za svojo korist, je tudi prepričan, saj negativne odzive prejema le prek spleta. "Bil sem v več kot 20 državah in niti enkrat se še ni zgodilo, da bi nekdo prišel do mene in mi v obraz rekel, da se motim." Kritike ga ne motijo, tudi trdi. "Moti pa me, ker kritike na moj račun negativno vplivajo na ves svet," je nadaljeval.

Lani je Tate v enem izmed pogovorov tudi povedal: "Ne morete me uničiti, sem absoluten seksist in mizogin in imam ogromno količino denarja in tega mi ne more nihče vzeti."