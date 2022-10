Zadnje sporočilo sinu, ki se ne bo vrnil: Vem, da si zunaj, pazi nase

Mink in Federica , študenta z Nizozemske in iz Italije, sta bila med tistimi, ki sta prinesla cvetje. In se ob tem spomnila, kakšno srečo sta imela tisto noč.

Odgovore želi tudi Američan Steve Blesi. "Vem, da si zunaj. Pazi nase," je zapisal v zadnjem sporočilu sinu. A ta se ne bo vrnil nikoli več. Ko je odjeknila novica o dogajanju, je na Twitterju mrzlično iskal informacije o sinu.

Nekaj ur pozneje je izvedel, da je njegov sin umrl. "Naš svet se je zrušil. Bil sem ohromljen in uničen," je dejal o svoji reakciji na novico v pogovoru za New York Times.

Povedal je, da je njegov sin leta čakal na priložnost za študij v tujini in se učil korejščine. Ko je šel v Itaewon s skupino prijateljev, so vsi ravno končali vmesne izpite in so se želeli sprostiti. Dejal je, da čuti jezo do korejskih oblasti, češ da so dovolile, da se je to zgodilo. "Vidim politike, ki žalujejo na Twitterju. Zame je to le reklama zanje," pravi.

Južnokorejski premier je obljubil, da bo izvedena temeljita preiskava. Notranji minister je medtem priznal, da so oblasti pričakovale enako gnečo kot prejšnja leta, in da je bilo veliko policistov razporejenih drugod po prestolnici.