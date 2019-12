Soočenje demokratskih kandidatov: 'Trump poneumil položaj predsednika ZDA'

Čeprav aktualni predsednik ni našel časa, da bi demokrate sproti zmerjal na Twitterju, je bil kljub temu skozi soočenje glavna zvezda, čeprav v negativnem smislu. "Položaj predsednika ZDA je poneumil bolj, kot se mi je zdelo, da je sploh mogoče," je menil v anketah vodilni demokratski kandidat, nekdanji podpredsednik ZDA Joseph Biden , ki si do konca soočenja ni privoščil večje napake in bo verjetno ostal v vodstvu. Vseh sedem kandidatov je brez izjeme podprlo ustavno obtožbo Trumpa.

Po dokaj zadržani prvi polovici razprave, ki sta jo organizirala javna televizija PBS in medij Politico, sta senatorka iz Massachusettsa Elizabeth Warrenin senator iz Vermonta Bernie Sanders izkoristila trenutek, da sta Buttigiega in tudi nekdanjega podpredsenika ZDA Josepha Bidna okrivila, da skušata pridobiti na svojo stran močne donatorje, ki se jim sama izogibata. Njune kritike pa so odprle vrata senatorki Amy Klobuchar iz Minnesote, ki je izpostavila, da Buttigiegu primanjkuje političnih izkušenj v primerjavi z drugimi kandidati, prisotnimi na odru.

Po pričakovanjih se je retorika najbolj razgrela, ko je Warrenova omenila Buttigiegovo nedavno zbiranje donatorskih sredstev v okviru prireditve v vinski kleti, kjer so povabljenci srkali pregrešno draga vina pod lestencem, okrašenim s približno 1500 Swarovski kristali.

Že več kot teden dni Sanders in Warren omenjeni dogodek izkoriščata za izpostavljanje problematike tega, kako lahko ’velik denar’ pokvari politike, pri čemer na piedestal postavljata lastna prizadevanja za pridobivanje majhnih donacij.

Kmalu se je oglasil tudi Buttgieg in izpostavil, da so demokrati trenutno v "boju" za njihova življenja proti predsedniku Donaldu Trumpu, ki je za kampanjo, navkljub postopku ustavne obtožbe, zbral že 300 milijonov dolarjev donacij. "To je naša edina možnost, da premagamo Trumpa in tega ne smemo poskušati storiti z eno roko, skrito za našim hrbtom," je dejal Buttigieg.

Warrenova, ki ji podpora v javnomnenjskih anketah pada in ki se z Buttgiegom poteguje za glasove izobraženih volivcev, pa ga je znova spomnila na dogodek zbiranja sredstev v vinski kleti. "Sama ne prodajam dostopa do svojega časa. Ne preživljam časa z milijonarji in milijarderji, ne srečujem se z njimi za zaprtimi vrati." Buttigieg je namignil na njena dvojna merila, saj naj bi v preteklih kampanjah Warrenova prav tako zbirala donacije s pomočjo bogatih donatorjev. Kot je dejal, je glede na podatke Forbsa on"edina oseba na tem odru, ki ni milijonar ali milijarder".

Kot vedno je bila v ospredju tudi debata okoli reforme zdravstva. Biden in Warrenova še vedno vztrajata pri javnem zdravstvu za vse Američane brez možnosti zasebnega in odbijata napade o tem, koliko bo to stalo vsakega Američana v obliki višjih davkov. Preostali kandidati so za neke vrste hibridno reformo s kombinacijo javnega in zasebnega zdravstva, vendar pa so vsi ta to, da bo zdravstvo cenejše in dostopno vsem.

Najbolj ognjevito sta se okrog tega spopadla Biden in Sanders. Biden je dejal, da je naravnost absurdno, da bo srednji razred lahko kaj prihranil s predlogom, ki bo stal 30.000 milijard dolarjev. 78-letnega Sandersa je to pogrelo in je vrnil z dejstvom, da so Američani na smrt utrujeni od izpolnjevanja obrazcev pri bizantinskem in zapletenem križarjenju med množico obstoječih zdravstvenih načrtov. Prepir je bil sproščen, saj je Biden brez pogleda proti senatorju zahteval, naj Sanders za trenutek spusti roko, Sanders pa mu je s smehom odgovoril, da mu le maha v pozdrav.