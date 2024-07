'Zadnji evropski diktator' Lukašenko obeležuje 30 let vladavine

Karizmatični avtokrat se je občasno sicer skušal dobrikati Zahodu, toda, kot ocenjuje politični analitik Artyom Shraibman , le zato, da bi ga v Moskvi bolj cenili, se zbali za njegovo lojalnost in ga posledično še bolj finančno podprli. Lukašenkova sporna zmaga na volitvah leta 2020 in obtožbe o prirejanju glasov so zanetile največje protivladne proteste v njegovi vladavini.

V časih nestabilnosti po razpadu Sovjetske zveze je najbrž redkokdo mislil, da se bo nekdanji direktor kmetijske zadruge oziroma kolhoza obdržal do današnjega dne. Pa se je: s trdo roko. Njegova politična dolgoživost je po mnenju poznavalcev rezultat grobega utišanja vseh kritičnih glasov doma, centraliziranega gospodarstva po sovjetskem zgledu in močne navezanosti na Rusijo.

Oblasti so upor krvavo zatrle. Več kot 35.000 ljudi so aretirali, na tisoče mučili in pretepali v zaporih. Nevladne organizacije in do oblasti kritični mediji so bili ukinjeni in prepovedani.

Mnogi so prepričani, da je bila zmagovalka volitev pravzaprav Svetlana Tihanovska – soproga opozicijskega voditelja, ki so ga oblasti zaprle, zato je kandidirala namesto njega. To je povedala med svojim obiskom v Sloveniji pred 3 leti: "Čutimo ogromno odgovornost do ljudi, ki so v zaporu, ki tam trpijo in umirajo. Že zaradi tega resnično ne moremo odnehati."

Ob ruski invaziji na Ukrajino se je Lukašenko postavil na stran Rusije, tudi z beloruskim ozemljem kot izhodiščem za napade. A kot trdi sam, se Belorusija neposredno ne vpleta v vojno. Mnogi so prepričani, da bi zaradi prevelike odvisnosti od Rusije prav nadaljnji razvoj oziroma izid vojne v Ukrajini lahko določil tudi njegovo usodo.