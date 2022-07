Zadnji Filippov nasmeh, preden ga je Marmolada vzela za vedno

Nasmejani obraz 27-letnega Filippa Barija pod vrhom Marmolade je bil zadnji prizor sreče, ki ga je videla njegova družina. V nedeljo opoldne je domačim poslal sebek z najvišjega vrha Dolomitov, čez nekaj minut pa je navzdol zgrmela gmota snega, ledu in kamenja. S seboj je vzela osem življenj, osem plezalcev je spravila v bolnišnico, 15 ljudi pa je še vedno pogrešanih. Filippa s pozivom prek družbenih omrežij obupano išče njegov brat Andrea, svojci 51-letnega Davida Miottija pa ne upajo več. Truplo znanega gornika in lastnika športne trgovine so že identificirali.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Italijanski mediji zbirajo informacije, kdo vse je bil na 3343 metrov visoki gori na severu Italije, ko se je odlomil ledenik. V nedeljo so sprva poročali o petih žrtvah in več ranjenih, do ponedeljka popoldne je število umrlih naraslo na osem, reševalce pa skrbi, da bi se število lahko podvojilo, celo potrojilo. Ob izhodiščih, ki vodijo proti vrhu gore, so namreč našteli še 16 parkiranih avtomobilov, h katerim se lastniki od včeraj še niso vrnili. Koliko ljudi je bilo v času nesreče na gori, ne ve nihče, reševalci predvidevajo, da bi jih na gori lahko ostalo še med 10 in 15.

V javnost curljajo imena tistih, ki so zagotovo bili. Med potrjenimi smrtnimi žrtvami naj bi bili za zdaj trije Italijani in en Čeh, med poškodovanimi pa dva Nemca. 27-letni Filippo Bari, oče štiriletnega otroka, ki prihaja iz Vicenze, se je na Marmolado odpravil s skupino alpinistov. "Poglejte, kje sem," je pripisal k nasmejanemu sebku, ki ga je poslal domov. Po nesreči je k vznožju gore prihitel tudi njegov brat Andrea, ki je s pomočjo bratovega zadnjega sebka skušal ugotoviti, ali je Filippo morda med tistimi 18 srečneži, ki so jih iz gore uspeli rešiti. A ni ga bilo niti v nobeni izmed bolnišnic, kamor so prepeljali poškodovane.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tja pa so prepeljali drugega 27-letnika iz Vicenze, saj so ga uspeli rešiti in prepeljati v bolnišnico Santa Chiara v Trentu. 'Ne prepoznam več svoje Marmolade' Filippo bi moral sicer oditi že v soboto, pripoveduje nekdanji predsednik alpinističnega kluba iz Mala, Alberino Cocco. "Načrtovali smo sobotni izlet z njim, vendar se je Filippo premislil. Dejal mi je, da se s skupino prijateljev na Marmolado po običajni poti odpravlja v nedeljo," pripoveduje mož, ki se tja po šestkrat ali sedemkrat na leto povzpne že od 70. let prejšnjega stoletja. "Marmolada je poleti postala strašljiva, skozi leta sem tam izgubil že veliko prijateljev," zmajuje z glavo. "Včasih je ledenik segal do vnožja in je tam ostal tudi čez poletje. Zdaj moraš hoditi eno uro, preden si sploh lahko natakneš derze. Svoje Marmolade ne prepoznam več," tudi starosto dolomitskega alpinizma žalostijo posledice globalnega segrevanja, ki naj bi bile tudi vzrok za tokratno tragedijo, saj so visoke temperature povzročile odlom ledenika.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right