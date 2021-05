Zadnji glavni osumljenec razvpite kraje dresdenskih draguljev v rokah policije

Tožilstvo je v torek zjutraj sporočilo, da so osumljenca prijeli med racijo v stanovanju v predelu Neukölln v ponedeljek zvečer. V raciji so sodelovali zvezni in lokalni preiskovalci ter policijske enote ter skupina komandosov. Med operacijo so zasegli mobilni telefon in oblačila. Osumljenca so že odpeljali v Dresden, kjer ga čaka sodna obravnava, so sporočili tožilci.