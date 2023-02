Zadnji ikonični Boeing 747 v kraljevskem slogu razprostrl krila

Decembra lani je tovarno letal zapustil še zadnji Boeing 747. Zadnji izdelani primerek letala, ki je revolucioniralo letalski promet, je med svojo prvo vožnjo nebo nad zvezno državo Washington pozdravil v kraljevskem slogu. Posadka je na nebu izrisala ogromno krono s številkami, kakšno presenečenje, 747.

V torek se je na tisoče zaposlenih v Boeingu zbralo v tovarni družbe v Everettu, ki je bila dom legendarnega letala 747 od leta 1967, da so se še zadnjič poklonili veličastni jekleni ptici, ki je za vedno spremenila letalski promet. Med prisotnimi je bil tudi igralec John Travolta, letalski navdušenec in zasebni pilot.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Zadnji ikonični primerek je tovarno zapustil 7. decembra 2022, po vseh opravljenih testih pa so ga včeraj končno predali družbi Atlas Air, s posadko pa je prvič razprostrl svoja krila v kraljevskem slogu, poroča BBC. Posadka je letela po posebni poti, na nebu se je tako poklonila 'kraljici neba' in izrisala ogromno krono s številkami sedem, štiri in sedem.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

'Kraljice neba' se poslavljajo Boeing 747 je eno najbolj prepoznavnih letal na svetu, saj so ga izdelovali več kot 50 let. Boeing je letala iz serije 747 predstavil ob izteku 60. let, v naslednjih desetletjih pa so kraljevala tako v potniškem kot tudi v tovornem prometu. Zdaj pa se 'kraljice neba' poslavljajo. Nadomeščajo jih večja, naprednejša in učinkovitejšimi letala z dvema motorjema.