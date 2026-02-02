Naslovnica
Tujina

Zadnji let Beluge št.5, orjak je doma

Broughton, 02. 02. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
T.H.
Airbus BelugaST

Množica letalskih navdušencev se je pred dnevi zbrala v grofiji Flintshire na severu Walesa, da bi pomahali v slovo ikoničnemu super jumbu, ki se je odpravil v zasluženi pokoj. Airbus je izdelal le pet tovrstnih transportnih letal, zdaj pa je Beluga številka 5 opravila svoj zadnji polet.

Airbus Beluga je eno najbolj nenavadnih letal, ki so poletela v nebo nad Evropo, izdelal v 90. letih. Flota letal BelugaST je bila premierno predstavljena leta 1994, izdelali so jih pet. Z belo barvo in "napihnjeno" kabino letalo spominja na kita, katerega ime tudi nosi – beluga.

Airbus BelugaST
Airbus BelugaST
FOTO: AP

Gre za posebno transportno letalo za prevoz letalskih delov. Belugo je Airbus tako uporabljal za prevoz tistih stvari, ki jih je po cesti težko prevažati. Krila, deli trupa, ki jih izdelujejo v različnih državah v Evropi, po koncu izdelave romajo po zraku do tovarne v Toulousu v Franciji, kjer letala dokončno sestavijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Take prevoze je opravljala tudi pravkar upokojena Beluga št.5. V svoji 30-letni karieri je večinoma prevažala krila Airbusa, izdelana v Broughtonu v Združenem kraljestvu, v druge Airbusove obrate po Evropi. Njena druga naloga je bila prenašanje satelitov v vesoljski center Kennedy na Floridi.

V prav v Broughtonu bo zdaj ostala za vedno, poroča NorthWalesLive, ki dodaja, da jo bodo zdaj preuredili v izobraževalne namene.  

Preberi še Zadnji Airbusov A380 na nebu pustil sporočilo v obliki srca

Zadnji polet je v četrtek opravil pilot Didier Puxeddu, ki je dejal: "Letenje z letalom Beluga je bilo vedno edinstven privilegij in pripeljati ST5 domov v Broughton ni bilo nič drugače. Med zadnjim pristajanjem smo se zelo dobro zavedali zgodovine, ki je za nami. Ker vem, da bo to letalo ostalo tukaj, da bi navdihovalo bodoče pilote in inženirje, je ta pristanek eden najbolj zadovoljujočih v moji karieri."

Preberi še Zadnji ikonični Boeing 747 v kraljevskem slogu razprostrl krila

Še mogočnejše Beluge

Zaradi povečanih potreb po prevozih in preobremenjenosti starih BelugST je Airbus že leta 2014 začel razvoj novih Belug XL, ki imajo za 30 odstotkov večjo kapaciteto. Lahko prepeljejo dve krili Airbusa A350, namesto enega, ki ga je lahko prepeljala stara različica, so pojasnili pri Airbusu.

V uporabi za zdaj ostajata še dve stari Belugi, navaja Simple Flying, s prihodnjim letom pa bo flota BelugaXL edini prevoznik komponent za Airbus.

beluga airbus letalo transportno

Predsednik na motorju noče Motorista

