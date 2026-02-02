Zadnji let Beluge št.5, orjak je doma

Airbus Beluga je eno najbolj nenavadnih letal, ki so poletela v nebo nad Evropo, izdelal v 90. letih. Flota letal BelugaST je bila premierno predstavljena leta 1994, izdelali so jih pet. Z belo barvo in "napihnjeno" kabino letalo spominja na kita, katerega ime tudi nosi – beluga.

Airbus BelugaST FOTO: AP

Gre za posebno transportno letalo za prevoz letalskih delov. Belugo je Airbus tako uporabljal za prevoz tistih stvari, ki jih je po cesti težko prevažati. Krila, deli trupa, ki jih izdelujejo v različnih državah v Evropi, po koncu izdelave romajo po zraku do tovarne v Toulousu v Franciji, kjer letala dokončno sestavijo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Take prevoze je opravljala tudi pravkar upokojena Beluga št.5. V svoji 30-letni karieri je večinoma prevažala krila Airbusa, izdelana v Broughtonu v Združenem kraljestvu, v druge Airbusove obrate po Evropi. Njena druga naloga je bila prenašanje satelitov v vesoljski center Kennedy na Floridi.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Airbus BelugaST AP

Airbus BelugaST AP

Airbus BelugaST AP

Airbus BelugaST AP

Airbus BelugaST AP









V prav v Broughtonu bo zdaj ostala za vedno, poroča NorthWalesLive, ki dodaja, da jo bodo zdaj preuredili v izobraževalne namene.

Zadnji polet je v četrtek opravil pilot Didier Puxeddu, ki je dejal: "Letenje z letalom Beluga je bilo vedno edinstven privilegij in pripeljati ST5 domov v Broughton ni bilo nič drugače. Med zadnjim pristajanjem smo se zelo dobro zavedali zgodovine, ki je za nami. Ker vem, da bo to letalo ostalo tukaj, da bi navdihovalo bodoče pilote in inženirje, je ta pristanek eden najbolj zadovoljujočih v moji karieri."

Še mogočnejše Beluge

Zaradi povečanih potreb po prevozih in preobremenjenosti starih BelugST je Airbus že leta 2014 začel razvoj novih Belug XL, ki imajo za 30 odstotkov večjo kapaciteto. Lahko prepeljejo dve krili Airbusa A350, namesto enega, ki ga je lahko prepeljala stara različica, so pojasnili pri Airbusu.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Novi Airbus BelugaXL AP

Novi Airbus BelugaXL AP

Novi Airbus BelugaXL AP

Novi Airbus BelugaXL AP

Novi Airbus BelugaXL AP







