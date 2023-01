Zadnji mesec na oblasti posekali 150 odstotkov več

Jair Bolsonaro, zdaj že nekdanji brazilski predsednik, se je po porazu na volitvah očitno odločil, da bo njegov režim vse do zadnjega izkoristil svoj položaj. Ena od žrtev takšnega pristopa so gozdovi v brazilski Amazoniji, ki so v času njegove vladavine utrpeli hudo škodo, njihovo krčenje pa naj bi se v zadnjem mesecu Bolsonara povečalo za kar 150 odstotkov – v primerjavi z letom prej.

icon-expand Uničevanje gozda v Braziliji. FOTO: AP Satelitski nadzor je prejšnji mesec zaznal 218,4 kvadratnega kilometra uničenih gozdnih površin. Pod Bolsonarom, zaveznikom agrobiznisa, se je sicer povprečno letno krčenje gozdov v brazilski Amazoniji glede na prejšnje desetletje povečalo za 75,5 odstotka, poroča Al Jazeera. In trend se ni obrnil niti v zadnjih izdihljajih njegovega režima. Krčenje gozdov v brazilski Amazoniji se je decembra glede na prejšnje leto torej povečalo za 150 odstotkov, kažejo vladni podatki, ki predstavljajo končno mračno poročilo o odnosu do okolja nekdanjega skrajno desničarskega predsednika. Bolsonaro, ki ga je 1. januarja zamenjal predsednik Luiz Inacio Lula da Silva, je v štirih letih vladanja sprožil mednarodno negodovanje zaradi številnih požarov in golih posekov v Amazoniji. icon-expand Uničevanje gozda v Braziliji. FOTO: AP "Bolsonarove vlade je morda konec, a njegovo tragično okoljsko zapuščino bomo še dolgo čutili," pravi Marcio Astrini, izvršni sekretar Climate Observatory, koalicije okoljskih skupin. Krčenje tamkajšnjih gozdov leta 2022 je bilo prav tako na rekordni ravni ali blizu nje v avgustu, septembru in oktobru. Lula, ki je državo vodil od leta 2003 do 2010, ko se je krčenje gozda močno zmanjšalo, je obljubil, da bo ponovno zagnal brazilske programe varstva okolja, se boril za nič krčenja gozdov in zagotovil, da njegova država ne bo mlinski kamen, ko gre za reševanje podnebnih vprašanj.