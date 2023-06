Zadnji pogovor Epsteina: iz zapora klical mamo, ki je bila mrtva že 15 let

Nekaj ur preden je umrl obsojeni spolni prestopnik in 'osramočeni finančnik' Jeffrey Epstein, so mu pazniki dovolili, da pokliče svojo mamo, kaže končano poročilo generalnega inšpektorja. A Epsteinova mama je bila v času njegove smrti v zaporniški celici že več kot 15 let mrtva. Končna preiskava ameriškega ministrstva za pravosodje razkriva tudi druge nepravilnosti zaporniškega osebja.

icon-expand Jeffrey Epstein FOTO: AP

Uradniki newyorškega zapora so obtoženemu spolnemu prestopniku Jeffryju Epsteinu nekaj ur pred smrtjo dovolili, da opravi nenadzorovani klic. Kot so kasneje razložili preiskovalcem, naj bi od leta 2019 pokojni milijonar želel poklicati svojo mamo. Zato naj bi mu v roke dali telefon in ga pustili v kopalnici. Ocenili so namreč, da bi telefonska žica v sobi lahko pomenila možnosti za samomor. "Lokacija je zagotavljala, da Epstein ne bo mogel potegniti telefonskega kabla v svojo celico in ga uporabiti za samopoškodovanje," piše v torkovem poročilu generalnega inšpektorja. Preiskovalci tudi trdijo, da je osebje z dovoljenjem za klic kršilo zaporniško politiko. Glede na predpise bi moral namreč pogovoru prisostvovati eden izmed uslužbencev zapora.

icon-expand Zapor na Manhattnu, kjer je umrl Epstein. FOTO: AP

S kom se je dejansko pogovarjal Epstein, ni znano, saj poročilo osebo imenuje le s psevdonimom 'posameznik ena'. Ta oseba naj bi v času preiskave zavrnila intervju s preiskovalnimi organi. Z njimi je spregovoril njen odvetnik, ki je izpostavil, da naj bi Epstein v klicu potožil o "ponorelih novinarjih". S 'posameznikom ena' naj bi govorila tudi o knjigah, glasbi in higieni. Po neuradnih informacijah ameriških medijev naj bi Epstein tik pred smrtjo govoril s takratno partnerko Karyno Shuliak. 'Epstein si je življenje vzel zaradi malomarnosti zapora' Poročilo ameriškega ministrstva za pravosodje krivdo za samomor zloglasnega prestopnika pripisuje malomarnosti in slabemu vodenju zapora. Poleg nenadzorovanega klica so namreč v ustanovi opazili več drugih nepravilnosti. Med temi so tudi znane težave s kamerami in dejstvo, da Epstein v svoji celici ni imel sostanovalca.

icon-expand Epsteinov otok FOTO: AP

"Kombinacija malomarnosti in slabih odločitev je omogočila, da si je osramočeni finančnik vzel življenje, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovini z ljudmi za spolne namene," piše med ugotovitvami. Generalni inšpektor ministrstva za pravosodje Michael Horowitz je v javni predstavitvi poročila izpostavil še preveliko zalogo rjuh v Epsteinovi zaporniški celici. Ovrgel je tudi teorije zarote, ki vse od smrti obkrožajo njegovo smrt. Ponovil je tudi ugotovitve prejšnjih preiskav: da so bili pazniki v zaporu preobremenjeni in da so ponarejali dnevniške zapise dela.