V Los Angelesu prijeli moškega, ki naj bi zanetil enega od požarov

OGLAS

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Požar na območju West Hills, Los Angeles icon-picture-layer-2 1 / 5

Najnovejši požar, ki je izbruhnil na območju Los Angelesa, lokalne oblasti preiskujejo kot sum požiga. Policija Los Angelesa (LAPD) je namreč v četrtek popoldne po lokalnem času prejela klic občana, ki je dejal, da nek moški skuša zanetiti ogenj na območju soseske Woodland Hills, severno od največjega požara pri soseski Pacific Palisades, poroča Newsweek. Lokalni prebivalci so moškega pridržali do prihoda policije. Kriminalisti losangeleške policije zdaj preiskujejo, ali je ta moški odgovoren za požar Kenneth, poroča Sky News. "Trenutno ne moremo potrditi nobene povezave tega moškega s katerim od požarov," so sporočili iz LAPD. O zadnjem požaru Kenneth so prvič poročali okoli 14.30 po lokalnem času, izbruhnil pa naj bi severno od avtoceste 101. Do večera je ogenj zajel skoraj 400 hektarjev, gasilcem pa ga do večera ni uspelo omejiti. 'Kot bi vrgli atomsko bombo na teh območjih' Šerif Los Angelesa Robert Luna je dejal, da so območja, ki so jih opustošili požari, videti, "kot bi vrgli atomsko bombo na teh območjih". Dejal je, da se boji, da bo število smrti še naraslo, a da moli, da se to ne bo zgodilo. "Toda glede na opustošenje je jasno, da ne pričakujem dobrih novic," je dejal.

Število smrti narašča In dejansko se je po poročanju Reutersa število smrti zaradi požarov v Los Angelesu od včeraj podvojilo. Z oddelka za medicinske preiskave v Los Angelesu pa so sporočili, da so od četrtka zvečer prejeli obvestila o najmanj 10 smrtnih žrtvah, ki so povezane s požari. Vsi primeri čakajo na identifikacijo in bodo o imenih najprej obvestili najbližje sorodnike, so sporočili z oddelka.

Požar na območju West Hills, Los Angeles FOTO: AP icon-expand