Zadnji preživeli član ekipe, ki je prva osvojila Mount Everest: Gora je umazana

"Praznovali smo s čajem in prigrizki"

Kanchha se je še kot mladenič pridružil odpravi Hillary-Tenzing in je bil eden od treh višinskih nosačev, ki so se skupaj s Hillaryjem in Tenzingom odpravili v zadnji tabor na Everestu. Do vrha niso mogli iti, ker niso imeli dovoljenja. Za uspešen podvig so tako izvedeli prek radijskih povezav, pozneje pa so se z dvojico srečali v bazi 2. "Vsi smo se zbrali v bazi, kjer pa ni bilo alkohola. Praznovali smo s čajem in prigrizki. Nato smo pobrali vse, kar smo lahko, in stvari odnesli v bazni tabor," se spominja zgodovinskega podviga.

Njihovo pot od baznega tabora do vrha še danes uporabljajo plezalci. Del nižje poti se sicer zaradi nestabilnega ledenika vsako leto spremeni.